Lo golpearon salvajemente y está en estado crítico: ocurrió a la salida de un boliche en Tunuyán

El ataque fue en la madrugada del domingo a la salida del boliche “Colombia”.

Jesús Moyano “Kechu” de 37 años, se encuentra internado en terapia intensiva del hospital Central de la provincia de Mendoza, luego de ser atacado a golpes a la salida del local bailable Colombia, en el distrito de Colonia Las Rosas, de Tunuyán.

Producto de los golpes recibidos, fue trasladado al hospital Scaravelli, donde ingresó en grave estado, fue estabilizado y se lo trasladó al hospital Central, donde fue sometido a una cirugía en su cabeza producto de las heridas que presentaba.

Desde El Cuco Digital, se dialogó con una hermana de Jesús, quien comentó lo siguiente: “hay diferentes versiones de que fue lo que pasó, nos dicen que fueron unas personas que estaban en moto, otros nos comentaron que fue un grupo de personas que bajaron de una camioneta y lo golpearon salvajemente hasta dejarlo tirado y gravemente herido”.

“No sabemos quién lo trasladó al hospital, pero él llegó muy grave. Tengo una hermana que es enfermera y estaba de guardia y ella fue quien lo recibió. Junto con los médicos que lo atendieron en el Scaravelli, se tomó la decisión de trasladarlo al Central”.

Por otro lado, otro familiar directo de la víctima comentó que: “tiene una fractura de cráneo, presentó sangrado y por esa lesión está en terapia intensiva, está conectado al respirador, aparentemente la agresión pudo haber sido con un botella”.

“Aparentemente y por la poca información que tenemos es que todo esto habría pasado cuando el auxilió a una persona que ya le habían pegado, aparentemente los mismo atacantes se volvieron y le pegaron, esa es la información que manejamos como familia”.

“Queremos que si hay testigos o si saben quienes son las personas que agredieron que nos digan a nosotros o a la policía, queremos que se haga justicia y que paguen los que tengan que pagar”, aseguró el familiar.

El boliche Colombia Disco, se encuentra ubicado en calle San Martín, en el distrito de Colonia Las Rosas y este sábado fue la apertura del lugar.

Avances en la investigación

Por el hecho sucedido, la familia realizó la denuncia correspondiente, según la información que les aportó la policía, por el salvaje ataque hay dos detenidos.

Las detenciones se dieron tras dos allanamientos que realizó el personal policial debido a una investigación que se realizó previamente. Los detenidos están a disposición de la Oficina Fiscal.

Para aportar datos la familia dejó los siguientes números: 385 5188670 o 2622 435569