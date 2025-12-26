¡LO QUE FALTABA  último programa del año! Con el sorteo de entradas para Abel Pintos

Llega el último programa del año del Streaming que nos acompañó todos los viernes con grandes entrevistas, música y mucha buena energía.

Prendete a partir de las 20:00 horas al canal de Yotube El Cuco Digital y a nuestra página de Facebook El Cuco Digital, para ser parte del programa conducido por Abigail Romo y Jorge Garcia, los conductores más reconocidos del Valle de Uco.

Además de la buena onda, este viernes tenemos la columna del Prof. Rodrigo Hinojosa “La Historia de la Resistencia del agua”. Que recorre parte de la lucha que han llevado las comunidades mendocinas contra la mega minería.

Como gran cierre de año, también tenemos el sorteo de entradas para Abel Pintos, que llegará en febrero al Festival Nacional de la Tonada.

Te esperamos en breve…!