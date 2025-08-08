Facebook X-twitter Youtube Instagram

“LO QUE FALTABA”, un “samurai” en el estudio: esta noche nos visita Marcelo Larrondo

Mucha diversión y buena onda para terminar la semana, con la conducción de los periodistas estrellas del Valle de Uco, Abigail Romo y Jorge García. Todo por El CUCO TEVÉ.

Esta noche llega una nueva emisión de “LO QUE FALTABA” por El CUCO TV, el streaming del Valle de Uco. Esta vez contaremos con la visita de Marcelo Larrondo, jugador de futbol surgido de estas tierras y que supo brillar en lo más alto, jugando en equipos como River, Rosario Central, Fiorentina, Torino, entre otros.  

La emisión, que se podrá seguir en vivo a través de YouTube, también habilitará la participación del público, que podrá dejar sus preguntas en tiempo real o comunicarse vía telefónica al número 2622 363630.

El encuentro estará conducido por Abigail Romo y Jorge García, quienes imprimirán su sello característico al streaming, acompañado por la destacada columna del profesor Rodrigo Hinojosa, que brindará datos curiosos para completar la propuesta.

https://youtube.com/@elcucodigital?si=lpfQk8lm5fzuvsDg

