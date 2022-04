“Lo sobrellevamos tratando de vivir con los recuerdos, el dolor y la bronca”: el relato de un sancarlino que fue a Malvinas

Por Libby Rose

Hugo Rosales fue uno de los primeros en llegar a las islas. Hoy, a 40 años del la guerra, destaca la importancia de seguir luchando a través del diálogo.

Este 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. Hoy se cumplen 40 años del inicio de aquella guerra dejó como saldo a casi 1.000 muertos suelo malvinense y 500 suicidios posteriores.

En plena dictadura militar, con un ejército desfavorecido frente a las grandes tropas británicas que ocupan la isla desde 1833, la guerra terminó dos meses después, el 14 de junio de 1982, cuando los argentinos tomaron rendición. Durante la batalla, murieron 649 argentinos, 255 ingleses y 3 civiles isleños.

Dentro de las tropas hubo algunos valletanos. Entre ellos Hugo Rosales, uno de los cuatro sancarlinos que batalló por las islas.

Hugo era cabo 1° y tenía 22 años cuando llegó aquel 2 de abril a tierra malvinense. Su unidad fue la primera en arribar y se abocó a la defensa en Puerto Argentina, donde se suponía que desembarcarían los ingleses.

“Realmente encontrarse en ese lugar generó mucha incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a suceder. Cuando llegamos ya estaba todo controlado, pero los primeros que llegaron en barco ya habían tenido enfrentamientos con los ingleses y bueno, gracias a Dios, tuvimos muy pocas bajas. Ahí es donde muere Pedro Giachino (primer argentino muerto en combate), el mendocino que era integrante de los Comandos Anfibios y Buzos Tácticos”, relató en diálogo con El Cuco Digital.

“Mi unidad fue la primera que tocó suelo malvinense. Sentíamos más allá de la emoción y de que íbamos a ser parte de la historia, un poco de incertidumbre porque no sabíamos qué iba a suceder más adelante, no sabíamos cómo los ingleses iban reaccionar”, recordó el ex combatiente.

El 2 de abril se empezó a planificar la estrategia para los combates que iniciaron en mayo. Luego de instancia de conversación, en la que el Ejército Argentino intentó apelar al diálogo, la lucha se trasladó al campo de batalla.

“Después del 2 de abril se empezó a planificar y a hacer la defensa del Puerto Argentino porque nunca estuvo la idea de hacer la guerra. Lo único que estaba planificado era recuperar las islas y luego tratar de acatar lo que Naciones Unidad propusiera para tratar de dialogar entre los dos países sobre la soberanía pero eso nunca pudo hacer porque los ingleses nunca quisieron dialogar”, destacó el sancarlino.

“Llegó el 1° de mayo y ellos empezaron a atacar a Malvinas y a Puerto Argentino y todos los argentinos que estábamos en las islas. Entonces después del 2 de abril nos empezaos a preparar en caso de que los ingleses llegaran a Puerto Argentino y así fue. Siempre estuvimos a la defensiva porque ellos siempre atacaron. Entre las inclemencias del tiempo, los bombardeos y los ataques de los ingleses, los soldados fueron viviendo esos días con angustia, pero con mucho valor, lejos de la familia, días que terminaron con este triste desenlace”, manifestó.

Arriba: la bandera que llevaban los combatientes en su brazo izquierdo / Abajo: el número de prisionero que guerra que ponían los ingleses

La Unidad donde prestaba servicio Hugo Rosales sufrió 12 muertes durante los ataques en Darwin y Pradera del Ganso.

“Mi unidad tenía dos frentes: Darwin, Ganso Verde. Y después la custodia de parte del aeropuerto y la playa que era el lugar donde se suponía que iban a desembarcar los ingleses. En Darwin y ‘Ganso Verde’ fueron los combates más duros entre los días 28 y 29 de mayo”. Recién casi un mes más tarde, las noticias de los caídos llegaba a oídos de la otra parte del equipo que custodiaba Puerto Argentino.

“Yo no formé parte de los combates cuerpo a cuerpo, estábamos a 90 km de Darwin y ‘Ganso Verde‘. La noticia nos llegó cuando ya terminó todo alrededor del 21 de junio. Ahí empezamos a preguntar, a charlar”.

Hugo en la actualidad

“El dolor es muy fuerte más allá de estar preparado o no. Perder o ver caer heridos y muertos a los compañeros es muy doloroso. Desgraciadamente en el momento uno tiene que aprender a sobrellevar esta situación para poder seguir adelante porque se está en una situación de riesgo, tratando de sobrevivir. Y entonces tenés que rápidamente dejar de lado esa angustia, seguir adelante. Ya después de que pase el combate, hay tiempo de asimilar lo sucedido y poder recordar”.

Después de la guerra

Durante los primeros años muchos sintieron y sufrieron el olvido por parte de los gobiernos y sucedieron a la dictadura y de la propia gente. Más tarde, se pudo revalorizar la historia argentina y la labor de los cientos y cientos de jóvenes que fueron a luchar a Malvinas.

“La hemos sobrellevado tratando de vivir con los recuerdos, el dolor y la bronca. Realmente ha sido muy duro y hemos sentido bastante el olvido. En los primeros años hubo mucha desidia, la gente los trataba como los loquitos de la guerra, después los gobiernos que siguieron a partir del 86, relacionaban la causa Malvinas con el gobierno de facto. Por eso los primeros años fueron tan duros. Hablar de la causa Malvinas era hablar de los militares. Entonces ahí venía el rechazo por parte de los políticos y gente que no entendía a lo mejor cómo había sido y qué había pasado”, manifestó Rosales. “Después se fueron abrieron y mostrando el cariño hacia los soldados por todo lo que hicieron por nuestra soberanía”, agregó.

“Amamos las Malvinas porque son parte de nuestro territorio, eso debe entender la gente, son nuestras, y hay que darle la importancia que realmente merece y 649 soldados dejaron su vida por defender nuestra soberanía”, subrayó.

“Hace una semana atrás en Buenos Aires hubo una marcha de los veteranos de guerra para hacer un reclamo a PAMI porque muchos fallecen, muchos tienen muchos problemas para ser atendidos por PAMI y lo único que recibieron fue que la policía los reprimiera con gas pimienta, golpes y palos”.

Buscar el diálogo

Sobre el cierre, Hugo Rosales resaltó la importancia de seguir buscando el diálogo para recuperar las Malvinas. “A 40 años de la guerra, los ingleses han reforzado la seguridad de la isla, se han armado. Entonces hoy por hoy, si Argentina decidiera hacer otra operación como en el 82, sería imposible. Entonces hay que hacerlo a través del diálogo que es la mejor manera de llegar un acuerdo. Pero para eso tenemos que conocer nuestra historia, para reclamar algo que es justo”, completó.