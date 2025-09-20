Lobesia Botrana: se entregan difusores de feromonas desde el Iscamen ¿Dónde buscarlos en el Valle de Uco?

El objetivo es cubrir cincuenta mil hectáreas de vid en todo el territorio provincial, distribuidos en los tres oasis.

Como parte de la primera etapa del operativo continúan distribuyéndose en distintas sedes del Iscamen, los difusores de feromonas para la implementación de la técnica de confusión sexual, que constituye una de las diferentes herramientas de control que se utilizarán con el objetivo de suprimir las poblaciones de la polilla de la vid, manteniéndolas por debajo del umbral de daño económico.

En esta etapa se destinaron difusores de feromonas para cubrir 50 mil hectáreas de vid distribuidos en todos los oasis productivos, de acuerdo con la presión de la plaga en la provincia. Se prevé asistir a más de 4000 productores, buscando que la colocación de los difusores se lleve a cabo en los próximos días en los cultivos de vid.

En este marco, Mario Abed manifestó: “Nos sentimos muy bien los intendentes del Este mendocino, ya que se comienza con un trabajo que fue un reclamo durante mucho tiempo. Hoy se trata la problemática de la lobesia, de forma conjunta y en colaboración mutua entre los municipios y el Iscamen, para el tratamiento en esta nueva temporada”.

Por su parte, Raúl Rufeil consideró “es un camino donde debemos trabajar, como siempre decimos, junto al Iscamen y todas las entidades intermedias que puedan favorecer el control de todo tipo de plagas, siempre ocasionando el menor daño colateral posible”.

En cuanto a la campaña, el presidente del Iscamen destacó que se trata de la más grande a nivel internacional contra la lobesia, con más de 130 mil hectáreas productivas y llegando a más de 9000 productores en toda la provincia. Agradeció la presencia de los intendentes y destacó que se trata de un plan integral de control “todas las plagas se manejan de manera integral, tanto la mosca del Mediterráneo como la lobesia. Lo importante de esta campaña es haber comenzado en tiempo y forma, porque la primera etapa es fundamental para poder enfrentarla”, concluyó Orts.

La semana próxima se iniciará la segunda etapa, en la cual se entregará a productores, insecticidas específicos para el control de la primera generación del insecto, de acuerdo con criterios técnicos para el manejo en grandes áreas. En la tercera etapa se brindará un servicio de tratamientos aéreos sobre determinadas áreas de los oasis Norte y Este. Se busca un mejor control del insecto al abarcar tanto viñedos en plena producción, como en estado de abandono y semiabandono, lo que colabora notablemente con las acciones que realizan los productores para disminuir las poblaciones de lobesia. Algunas superficies complementarias podrán ser tratadas con drones, según definiciones técnicas.

La primera etapa de asistencia con estos elementos de control de la plaga se realiza en distintos puntos de entrega, según lo programado por el Iscamen, y la lista de productores alcanzados en esta etapa puede ser consultada en el sitio https://www.iscamen.com.ar/operativo_lobesia.php

– Punto de Entrega 1: Delegación Iscamen San Martín. Chubut 130, San Martín. Horario de 8 a 13.

– Punto de Entrega 2: Delegación Iscamen KM8, Silvano Rodríguez S/N, Guaymallén. Horario de 8.30 A 12.30.

– Punto de Entrega 3: Delegación Iscamen Tunuyán, Dalmau E Hipólito Yrigoyen. Horario de 8 A 13.

– Punto de Entrega 4: Delegación Iscamen San Rafael, Av. Mitre 5400, Cuadro Nacional. Horario de 8 A 12.30.

– Punto de Entrega 5: Delegación Iscamen General Alvear, Diagonal Carlos Pellegrini 2301. Horari0 de 8.30 a 12.30.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza