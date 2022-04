López dejará de ser el director del Scaravelli el 1 de mayo: “Hemos hecho una gran transformación”

Así lo expresó el doctor a El Cuco Digital. El profesional de la salud asumió su segundo mandato como presidente del comité de la Unión Cívica Radical de Tunuyán.

El doctor Luis López quien estuvo al frente dos años de la dirección del Hospital Regional Antonio Scaravelli y cuatro como subdirector, dejará su lugar en el nosocomio tunuyanino. El profesional de la salud asumió como presidente del comité de la Unión Cívica Radical de Tunuyán y partir del 1 de mayo Mauro Acuña ocupará su puesto de responsabilidad.

Luis López en comunicación con este medio expresó: “Fue una experiencia muy linda. No era un objetivo que yo me había propuesto pero cuando Carmelo me lo propuso me interesó, y la verdad estuvo muy interesante. Fui aprendiendo de gestión, de medicina sobre todo en las áreas que desconocía, también aprendí a ayudar a las personas desde otros ángulos y formas. Eso es lo interesante de estar al frente de un hospital”.

En cuanto a las expectativas que carga con su nuevo rol, López detalló: “Si bien es un lugar desconocido voy con la esperanza que las cosas se van a dar como uno piensa”.

“Ahora, el hospital quedará a cargo del doctor Mauro Acuña como director y el bioquímico Gustavo Caram, será el subdirector. Este es el equipo que ha venido trabajando firme en pandemia y siempre se ha hecho en equipo, en grupo”:

“Antes de irme quiero dejar un profundo agradecimiento a todo el personal que nos ha ayudado a que las cosas puedan fluir. Cuando iniciamos fuimos equipando el hospital regional que no tenía equipamiento e hicimos una trasformación grande. Había buen recurso pero faltaba la parte tecnológica por lo que fuimos agregando aparatología de primer nivel, hemos aumentado los profesionales en al guardia, de hecho hay dos ginecólogos de lunes a lunes de guardia y hemos hecho una gran transformación, el hospital va tomando otro camino y ese es un motivo de orgullo”.