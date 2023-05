Los adolescentes de hoy se frustran con más facilidad cuando las cosas no les salen: un espacio terapéutico especial

El bullying es, con mucha frecuencia, la causa de esa frustración, que provoca aislamiento social y ausentismo escolar. En un servicio hospitalario más del 50% de los adolescentes internados sufrieron algún tipo de depresión.

El bullying se ubica en el centro de la escena, junto a la falta de motivación para ir a la escuela. Es con mucha frecuencia el que hace que el adolescente se frustre, aísle socialmente y no quiera ir a la escuela.

El servicio de internación de adolescentes del Hospital Schestakow de San Rafael, que ofrece atención por trastornos emocionales, detectó que más de 50% de los adolescentes internados allí presentaron cuadros depresivos. Uno de los motivos es que los adolescentes de hoy se frustran con más facilidad cuando las cosas no les salen.

El servicio de este hospital está orientado específicamente a adolescentes entre 13 años y medio y 17 años y medio y es considerado un logro, porque estos jóvenes no tenían contención en San Rafael. Ofrece la atención, tanto en internación como en seguimiento ambulatorio, de pacientes adolescentes con algún trastorno emocional que comprometa su salud mental.

Se trata de una prestación nueva, al menos en la provincia, y en este primer año de funcionamiento -abril 2022 a marzo 2023-, se registraron 142 ingresos con 39 reingresos. El 57,75% (82 personas) fueron mujeres, 40,8% hombres (58 personas) y 1,41% no binarios. Las edades: 13 años, 7,04%; 14, 28,17%; 15 años, 30,28%; de 16 años representan el 24,65% y los jóvenes de 17 años que necesitaron de este servicio son 9,86% del total. En este período de 12 meses, hubo 1.175 días de internación y un promedio por paciente de 8,27 días.

El 54,93% fueron cuadros depresivos; 15,49%, por retrasos mentales como trastornos del control de impulso. Un total de 11,27% por alteración en la personalidad (crisis propias de la edad que no implican una enfermedad). Y 5,63% fueron crisis de ansiedad o de pánico.

Cómo y por qué surge quizás sea un punto de partida para descubrir otras aristas de este proyecto. Después de la pandemia se hicieron más evidentes las patologías vinculadas con la salud mental. Concurrían al hospital y no había un servicio específico para asistirlos.

La responsable del servicio y psiquiatra, Laura Bielli, indicó que el SIAPS (Sistema Integral para la Atención Primaria de la Salud) es una internación para adolescentes con patología mental que fue creado justamente hace un año, motivado por la gran demanda que nos dejó la pandemia de COVID-19.

Cómo funciona

Una vez que el adolescente es ingresado, con la compañía de un familiar o de un adulto responsable, es abordado por un equipo interdisciplinario constituido por un psiquiatra, psicólogas, una trabajadora social y un equipo de enfermería que contienen la crisis para estabilizar al paciente.

¿Cuáles son las situaciones que tienen que tener en cuenta las familias para concurrir con un adolescente por esta problemática? Si hay una situación de crisis, una situación de vulneración de derechos o una situación que no se puede manejar en la casa o en la escuela, ese adolescente tiene que concurrir a la guardia del hospital, donde es evaluado y se determina si tiene o no criterio de internación y se va a asesorar cómo sigue el caso. Si va a seguir con un psicólogo, por ejemplo, en un centro de salud o en un centro infanto-juvenil. El bullying es muy frecuente y hace que el adolescente se frustre, se aísle socialmente y no quiera ir a la escuela.

En este servicio, a la vez, se trabaja mucho en la coordinación con las escuelas para adaptar, no modificar sino adaptar trayectorias escolares para que el chico pueda continuar con su educación formal y no la abandone.

Solo para adolescentes

Para recibir este servicio, se puede concurrir a la guardia del Hospital Schestakow, Emilio Civit 170, San Rafael, Mendoza.