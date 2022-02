Los autotest llegarían el fin de semana y se venderán solo en farmacias adheridas

Así lo anticipó Cecilia Orueta, directora de Farmacología de Mendoza.

Este fin de semana podrían llegar los autotest de Covid-19 a la provincia. Los kits se comercializarán en farmacias adheridas, que se hayan inscripto previamente.

«Por lo que nos ha informado Cooperativa Farmacéutica estarían llegando el próximo fin de semana y ahí van a comenzar con la distribución en aquellas farmacias que se han adherido para la venta de los autotest. Esto requería de una adhesión previa porque después tienen que estar dentro de la nómina de farmacias que informan los resultados al sistema nacional», indicó Cecilia Orueta, directora de Farmacología del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza.

Aunque aún no se ha anunciado el precio del producto de forma oficial, se presume que rondará entre los $1.600 y los $2.400.

Nota relacionada: https://www.elcucodigital.com/comenzo-la-vacunacion-contra-la-covid-19-en-farmacias-donde-inocularse-en-valle-de-uco/page/4/

A principios de enero, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó que los productos aprobados son Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing, son de orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes.

Es importante aclarar que estas pruebas proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo. Además no serán aptas para viajar al exterior. En este caso es necesaria una prueba PCR.

Cómo se usa el autotest

A diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante. En este sentido, es muy importante que la toma de muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos.

Es necesario tener en cuenta que si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección.

Cómo se informarán los resultados

Para tener un seguimiento, los resultados deberán ser reportados de forma inmediata (en base al código de barra de cada empaque) una vez realizado el test, y se dispondrá de un plazo mayor cuando no hubiera sido utilizado, ya sea por el usuario individual o por un responsable de reporte en caso de gran volumen de test.

Los datos se alojarán en la base informática farmacéutica y serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas, en el caso de reporte de test de usuarios individuales o por instituciones públicas o privadas. Los casos positivos serán integrados a la notificación de casos de COVID-19, mientras que los negativos serán clasificados como “negativo, sin clasificar”. Los casos de test inválido deberán repetirse para definir el resultado.

Si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez realizado el test, deberá informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional.

Esta herramienta fue implementada como test de autoevaluación desde el año pasado por países como Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Italia, Alemania, España, Austria, Bulgaria y Estados Unidos.

Cabe destacar que los autotest no estarán cubiertos por las obras sociales.