Los dos detenidos en San Carlos por venta de drogas y otros delitos ya quedaron en libertad: qué dicen los vecinos

Desde el Ministerio de Seguridad habían destacado la detención de las dos personas, ya que tenían un largo prontuario con la justicia.

Personal de la Lucha contra el Narcotráfico, que opera en el Valle de Uco, había logrado la detención de dos masculinos mayores de edad, en el departamento de San Carlos. Al momento de la detención, ambos tenían en su poder algunos gramos de marihuana y elementos que se utilizan en el narcomenudeo.

Lo llamativo de la detención, es que se trataba de dos personas conocidas en el distrito y también por la justicia, ya que alias “kaka” posee 42 causas penales, mientras que alias “Oso” cuenta con 32 medidas previas a esta nueva detención.

Algunos de los hechos cometidos, son delitos contra la propiedad, contra las personas y por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23737.

Desde la fiscalía confirmaron que la liberación de ambos se dio en el marco de una causa federal y los motivos de la liberación no fueron aclarados. Algunas fuentes indicaron que fueron liberados debido a que la cantidad de droga encontrada al momento de la detención no es significativa.

Por otro lado, desde la propia fiscalía, informaron que si bien se trata de personas con un prontuario de varias causas, en muchas de ellas terminaron siendo sobreseídos y en otros condenados, y esas condenas ya fueron cumplidas efectivamente.

Respecto a la liberación de estas dos personas, hubo mucha indignación por parte de la comunidad, pero también algunos vecinos del lugar donde viven el “Kaka” y el “Oso”, detallaron que son excelentes habitantes del lugar y muy solidarios con la comunidad y cuidadores del barrio.