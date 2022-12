Los empleados de comercio que decidan trabajar, cobrarán doble: qué pasa si no asisten

Si no asiste, no puede ser sancionado y se cobra como un día normal ya que este feriado tiene las características remunerativas como establece la legislación laboral vigente.

Luego del anuncio del Gobierno de la Nación sobre el feriado nacional durante este martes 20 de diciembre, el Gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez anunció que la jornada de trabajo en la provincia será de un día común y corriente. El comercio, la industria, el turismo y los servicios trabajarán con normalidad este martes en todo el territorio mendocino.

En tanto, el Centro de Empleado de Comercio comunicó que este feriado tiene las características remunerativas como establece la legislación laboral vigente.

Por lo tanto, el trabajador tiene la potestad de asistir o no prestar a sus servicios. Si asiste cobrará el día normal más una cantidad igual. Si no asiste, no puede ser sancionado y se cobra como un día normal.