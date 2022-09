Los empleados municipales de San Carlos podrán tomarse un día al año para hacerse exámenes de próstata

La ordenanza se publicó hoy en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Salud de la Nación explica que el cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer sin control. La próstata es una glándula que sólo tienen los hombres. Esta glándula produce parte del líquido que conforma el semen. Este tumor suele crecer muy lentamente, por lo que a menudo no presenta síntomas tempranos. En etapas avanzadas, los síntomas más frecuentes son: aumento en la frecuencia al orinar, flujo urinario débil, urgencia al orinar (aunque estos síntomas también pueden presentarse en enfermedades benignas de la próstata), sangrado en la orina y dolor pélvico o lumbar.

Afecta principalmente a los varones mayores de 65 años. No se puede prevenir dado que ciertos factores de riesgo, como la edad o los antecedentes familiares, no se pueden controlar. Algunos cánceres de próstata pueden crecer y propagarse rápidamente, amenazando la salud, pero la mayoría crece muy lentamente y no generarán mortalidad.

La recomendación indica que los mayores de 50 años deben hacerse un chequeo anual. En el caso de aquellos que tengan antecedentes certeros de esta enfermedad en su familia, deberían adelantar los controles 10 años y comenzar a los 40.

Para fomentar la realización de chequeos y la detección temprana, la Municipalidad de San Carlos aprobó una ordenanza para que los empleados municipales del departamento puedan tomarse un día al año para hacerse los exámenes.

La norma se publicó este lunes en el Boletín Oficial de Mendoza y establece que esta licencia no afectará en la remuneración ni presentismo del trabajador.

Además, en su artículo 2 requiere “a Prensa del Municipio y a los medios locales de comunicación, oral y escrita, la difusión en noviembre como “mes de concientización de prevención de cáncer de próstata”, generando así, responsabilidad en la población para la detección temprana y combatir tan grave enfermedad”.