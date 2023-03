Los fuertes dolores menstruales pueden ser signo de endometriosis: especialista explica cómo es la enfermedad

Por Antonella Escobar.

El 14 de marzo es el Día de la Endometriosis y en ese marco, El Cuco Digital habló con la doctora Jimena Sánchez sobre esta enfermedad que padecen más de 150 millones de personas en todo el mundo.

El 14 de marzo se conmemora el Día de la Endometriosis con el objetivo de dar a conocer sobre este padecimiento, ya que afecta a un importante porcentaje de la población femenina en todo el planeta y altera su calidad de vida.

La endometriosis es una patología crónica que afecta a 1 de cada 10 mujeres. En la actualidad, se calcula que existe un aproximado de 150 millones de casos en todo el mundo. El síntoma más recurrente es un dolor muy fuerte.

Ante ello, El Cuco Digital se comunicó con la doctora Jimena Sánchez del Valle de Uco con especialización en Medicina Reproductiva y Endocrinología, que forma parte del servicio de salud del hospital Scaravelli de Tunuyán y atiende en los departamentos de San Carlos y Tunuyán.

-¿Qué es la Endometriosis?

La endometriosis es una enfermedad crónica muchas veces silentes, otras no. Hoy en día no está claro su origen, pero se sabe que consiste en implantación de tejido endometrial (tejido que normalmente está dentro del útero y lo eliminamos en cada menstruación) por fuera del útero. Puede implantarse en ovarios generando quistes o endometriomas, en vejiga, en intestino o en cavidad abdominal. Todos estos implantes responden mensualmente con cada ciclo menstrual por eso la gran inflamación y dolor que produce. Los principales síntomas son dolor menstrual con poca o mala respuesta a los analgésicos, un dolor que no te permite seguir tu rutina diaria por ejemplo. Un dolor a veces invalidante. Dolor con las relaciones sexuales. También ese dolor puede ser crónico o permanente (dolor pelviano crónico). Al afectar el intestino puede haber distensión abdominal o diarrea. Y otro de los síntomas que la hacen sospechar es la infertilidad. La endometriosis produce un cambio estructural.

Y un micro ambiente pro inflamatorio con adherencias y cicatrices lo que perjudica el proceso de ovulación para su posterior fecundación. Altera también la calidad genética de esos óvulos.

-¿Se puede curar? ¿Necesita de tratamiento?

Es una enfermedad crónica sin cura. Se la puede controlar y mantener lo más inactiva posible pero no se erradica hasta que la mujer deja de menstruar con la menopausia. Es una patología hormono-dependiente.

Según la gravedad que tenga cada paciente en particular (hay 4 estadios diferentes) el tratamiento puede ser farmacológico o quirúrgico. Y siempre es importante incluir con el tratamiento médico, una buena alimentación y ejercicio físico.

-Debido a una de las principales características que tiene la menstruación, que son los dolores ¿Por qué no hay que naturalizarlos a los dolores?

No hay que naturalizar que menstruar tiene que ser doloroso. Puede haber leves molestias, pero pasajeras o que cedan con analgésicos comunes. Pero nunca hay que desestimar este dolor porque puede ser el único síntoma o pauta de alarma del cuerpo de que quizás dentro tuyo hay algo pasando que no es normal. Ya sea endometriosis u otra patología ginecológica.

-¿ Cuáles son algunas de las recomendaciones que debe tener en cuenta una mujer ante estos síntomas?

Como recomendación es estar alerta a cualquier dolor pelviano con o sin menstruación que notes que no mejora. Tratar de no medicarse con hormonas (anticonceptivos) antes de ser estudiadas. Muchas empiezan con estos fármacos quizás porque ya los han usado antes o los conocen y al iniciar estos, tapan los síntomas reales. Quedan quizás escondidos detrás del anticonceptivo. Dolor menstrual que no cede con analgésicos y/o que hace que tu día sea diferente a los otros, que tengas que dejar de trabajar, estudiar o cualquier tarea diaria tuya no es normal. ¡Sugiero consultar primero siempre! Nunca se pierde, siempre se gana, tranquilidad y confianza, ante todo.