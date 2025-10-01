Los “Galponeros” ganaron la instancia provincial de las Olimpiadas Nacionales INET 2025 y competirán en la Nacional

La escuela ganó en las instancias provinciales y en noviembre competirá a nivel nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Escuela 4-123 Integración participó en las instancias provinciales de las Olimpíadas Nacionales INET 2025 en la especialidad Electromecánica, obteniendo el primer puesto y accediendo de esta manera a la etapa nacional.

Los estudiantes que formaron parte de la delegación sancarlina Nico Aldecua, Francisco Gómez, Joaquín Ramírez, Matías Quiroga, de sexto año de la institución.

La competencia nacional se realizará el 3 y 4 de noviembre en la sede del INET, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.