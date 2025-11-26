Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 28, 2025

logo el cuco digital

Los jóvenes que se accidentaron en moto hace unos días sufren heridas múltiples y de consideración

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Ambos permanecen internados en el hospital Scaravelli y serán sometidos a estudios.

El pasado viernes, pasadas las 20:40 horas, sobre Ruta 92 en las inmediaciones el ex boliche Malake, dos jóvenes (uno de ellos menor de edad) sufrieron un fuerte accidente. Los jóvenes se trasladaban en una moto Zanella 150 y según la información aportada por la policía chocaron contra una camioneta.

Leer: Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores | Diario El Cuco Digital todas las noticias del Valle de Uco

Producto del impacto, los dos ocupantes del rodado menor salieron despedidos varios metros quedando tirados a un costado de la ruta. Ante esta situación se hace presente el Servicio Coordinado de Emergencias, quien traslada a los dos heridos al hospital Scaravelli de Tunuyán.

Cuando arribaron al hospital, el primer diagnóstico que se les brindó a los familiares era que ambos presentaban traumatismos moderados quedando internados para un mejor control médico.

 A casi una semana del hecho, familiares de uno de los heridos habló con El Cuco Digital, donde aseguró que las heridas que presentan no son moderadas y todavía permanecen internados ya que deben ser sometido a otros estudios para determinar grado de las lesiones que presentan.

En el caso del conductor de la moto, ya se le han hecho estudios y en una de sus piernas los médicos deben analizar si hacen o no un injerto, tiene un posible daño en la rótula y una fisura en la cadera”, aseguró el padre del herido.

Además dijo: “el permanece internado y tienen que ver si hacen otros estudios porque una de las piernas no la puede mover, así que tenemos que esperar que es lo que realmente tiene para determinar la gravedad, esto es en el caso de mi hijo”.

Mi sobrino que también resultó herido él tiene golpes en diferentes partes, perdió piezas dentales y presenta un posible daño en el estómago, ya que tiene dolores, pero todavía no tienen un diagnóstico por eso seguimos esperando”, finalizó.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Dos policías heridos tras chocar contra un caballo en la ruta 92 en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO