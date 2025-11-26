Los jóvenes que se accidentaron en moto hace unos días sufren heridas múltiples y de consideración

Ambos permanecen internados en el hospital Scaravelli y serán sometidos a estudios.

El pasado viernes, pasadas las 20:40 horas, sobre Ruta 92 en las inmediaciones el ex boliche Malake, dos jóvenes (uno de ellos menor de edad) sufrieron un fuerte accidente. Los jóvenes se trasladaban en una moto Zanella 150 y según la información aportada por la policía chocaron contra una camioneta.

Leer: Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores | Diario El Cuco Digital todas las noticias del Valle de Uco

Producto del impacto, los dos ocupantes del rodado menor salieron despedidos varios metros quedando tirados a un costado de la ruta. Ante esta situación se hace presente el Servicio Coordinado de Emergencias, quien traslada a los dos heridos al hospital Scaravelli de Tunuyán.

Cuando arribaron al hospital, el primer diagnóstico que se les brindó a los familiares era que ambos presentaban traumatismos moderados quedando internados para un mejor control médico.

A casi una semana del hecho, familiares de uno de los heridos habló con El Cuco Digital, donde aseguró que las heridas que presentan no son moderadas y todavía permanecen internados ya que deben ser sometido a otros estudios para determinar grado de las lesiones que presentan.

“En el caso del conductor de la moto, ya se le han hecho estudios y en una de sus piernas los médicos deben analizar si hacen o no un injerto, tiene un posible daño en la rótula y una fisura en la cadera”, aseguró el padre del herido.

Además dijo: “el permanece internado y tienen que ver si hacen otros estudios porque una de las piernas no la puede mover, así que tenemos que esperar que es lo que realmente tiene para determinar la gravedad, esto es en el caso de mi hijo”.

“Mi sobrino que también resultó herido él tiene golpes en diferentes partes, perdió piezas dentales y presenta un posible daño en el estómago, ya que tiene dolores, pero todavía no tienen un diagnóstico por eso seguimos esperando”, finalizó.