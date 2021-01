Los mendocinos viviremos nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia con una producción sin precedentes

by | Ene 15, 2021

Reconocidos directores vendimiales y audiovisuales convocados por el Gobierno ultiman detalles para el rodaje del Especial Vendimia

El Gobierno de la provincia convocó a un equipo compuesto por directores históricos de la Fiesta Nacional de la Vendimia y realizadores audiovisuales reconocidos, en Mendoza, el país y el mundo.

De este encuentro de miradas y formas narrativas nacerá un especial audiovisual para el que ya se está ensayando. El próximo lunes comienza el rodaje, en diferentes puntos icónicos de la provincia, en formato de cápsulas reducidas, lo que permite cumplir con estrictos protocolos sanitarios.

Esto da la posibilidad de participar de la Fiesta de la Vendimia a muchos artistas de toda la provincia y nos mostrará al mundo, desde los ojos de referentes tradicionales y los más innovadores, siempre con el objetivo de mantener vivo el espíritu de la Vendimia.

Una de las novedades de este Especial Vendimia tiene que ver con que, por razones sanitarias, cada uno de los artistas seleccionados, trabaja en su zona, lo que hace que, por primera vez, en las últimas décadas, la Vendimia trascienda el teatro Griego.

La película estará dividida en 6 episodios que, además de contar diversas historias de resiliencia, mostrarán nuestros íconos culturales y las bellezas de nuestra tierra.

Antes de comenzar con el rodaje de este film, el Gobierno reunió a los hacedores, para compartir puntos de vista sobre el trabajo que se viene realizando desde hace meses y ultimar detalles.

En el marco de este encuentro, la Ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, destacó: “No tengo más que palabras de agradecimiento. Estamos siendo parte de un proceso distinto, que nos llena de desafíos, pero estamos respaldados por la gente que más sabe, que son ustedes”.

“Hacer esta Vendimia, cuando todos están suspendiendo, es un mensaje que podemos mostrar al mundo, porque los mendocinos sabemos de la adversidad. También tenemos la enorme responsabilidad de saber la gran cantidad de empleos que está generando esta fiesta. Además, quiero celebrar este diálogo intergeneracional que se está produciendo, los jóvenes del área audiovisual con los hacedores de Vendimia”, continuó la funcionaria.

“El Gobernador Suarez nos ha solicitado especialmente a su equipo que encontremos formas innovadoras para equilibrar la salud y la economía, en estos difíciles momentos”, agregó.

Finalmente, Juri les solicitó a los directores “mucha colaboración para cumplir con los protocolos sanitarios, para poder hacer la Vendimia, cuidándonos. Quiero brindar con ustedes, para que puedan salir con toda la fuerza, la misma con la que todos los mendocinos y mendocinas luchan para salir adelante en estas circunstancias”.

Los responsables de este Especial Vendimia son Claudio Martínez, Alicia Casares y Gaspar Gómez; Alejandro Conte y Valentina Gonzáles; Vilma Rúpolo y Camila Menéndez; Alejandro Grigor, Hector Moreno y Leandro Sulia Leyton; Pedro Marabini y Natanael Navas y Walter Neira, Guillermo Troncoso y Ciro Noveli.

Claudio Martínez comentó: “Estamos muy felices de poder brindar un mensaje desde lo audiovisual y creemos que estamos viviendo uno de los momentos importantes de la Vendimia, que es este nuevo formato al que nos han llevado los tiempos que corren”.

Por su parte, la cineasta Camila Menéndez enfatizó: “Para todas los equipos participar en esta Vendimia 2021 está siendo un desafío creativo enorme. Estamos muy contentos de que se haya producido este encuentro entre el mundo Vendimia y el mundo audiovisual”.

Moreno destacó: “Para nosotros ha sido una experiencia y un desafío. En nuestro caso, cada uno de nosotros ha dirigido una Vendimia central en forma individual y hemos llegado a esto de juntarnos y nos parece que la dupla va a dar mucho para hablar”.

Para finalizar, Walter Neira habló de la estructura de este trabajo: “El formato es un desafío, en mi vida he hecho muchas cosas, pero jamás me imaginé que iba a trabajar en una película, para mí es una novedad y estoy aprendiendo muchas cosas. Me parece que esto que estamos haciendo va a ser histórico, nunca nadie se va a olvidar de esta fiesta tan especial que estamos armando todos”.