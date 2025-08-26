Los niños de Tupungato vivieron un domingo muy feliz junto a sus familias: más de 8000 personas estuvieron de fiesta

La celebración de las infancias que organizó la Muni fue una jornada soleada de alegría, risas, subidas, bajadas, saltos, corridas, caídas, levantadas donde hubo mucha diversión y se cumplió con el propósito de mimar a los más pequeñitos para que disfrutaran un festejo especial. Además las personas más grandes que los acompañaron pudieron relajarse y compartir una tarde diferente, los emprendedores pudieron comercializar sus productos y todos tuvieron una jornada positiva, que concluyó con algunos afortunados en los sorteos que se fueron a casa con bici, consolas, auriculares.

Antes de ayer la comunidad pudo participar del Festejo del Día del Niño en el Poli Municipal, a las 15 horas habilitaron el acceso de los curiosos y ansiosos pequeñitos que aguardaban en el portón de calle Monseñor Fernández y Las Acacias, se planificó que cada hora del evento pudiera ser aprovechada por las y los agasajados que apenas pusieron un pie en el predio recibieron una rica merienda.

Adentro había un despliegue colorido, música, alrededor del campo de la pista de atletismo, decenas de inflables, juegos de emboque, pulso, puntería, kioscos tradicionales, pista inflable con autos, mini cafetería, bodega, hospital, legos y pelotero, en el lateral derecho la carpa circense, artesanos, foodtrucks y en el sector del playón deportivo externo plaza blanda para infancias con sensibilidad sensorial y una mini pista vial inflable. La zona de picnic se llenó de familias merendando.

Desde el día anterior el Poli fue convirtiéndose en un espacio colorido con banderines que atravesaban el campo, en uno de los frentes se colocó el escenario, la mañana del domingo fue para terminar de armar la zona de picnic, las sillas para los espectadores del circo y dejar los inflables en sus lugares y los kioscos tipo kermesse para las pruebas de lanzamiento y destrezas, también la cartelería identitaria de cada sector, los carros de foodtrucks llegaron antes de las 13h y ya pasado el mediodía los emprendedores y artesanos armaron sus puestitos.

Unas horitas más tarde -ya con todo listo- habilitaron el ingreso, cada niña y niño menor de 12 años que ingresó recibió un ticket troquelado con un número para los sorteos y la entrada para Evolushow . Fue entrar y sentir la adrenalina de querer jugar a todas las propuestas. Sus madres y padres los seguían o algunos se quedaban sentados en la sección picnic o sobre el césped tomando mates, algo fresco y comiendo panificados o lo que llevaban para merendar.

Los chicos iban y venían en todo el predio, se subían a los inflables, participaban de la kermesse, compartían con sus amigos o primos las actividades, se reían con las ocurrencias de los integrantes de Circus Magenta. Se divirtieron y tomaron fotos con tres mascotas de promos estudiantiles que estuvieron acompañando la celebración así como personajes populares actuales: Labubu, Hello Kitty, Capibara y Oso con lentes, que desde el escenario hicieron bailar al público.

Además se entusiasmaron con el sorteo al ver sobre el escenario los regalos que podrían ganarse -las más anheladas fueron 5 bicicletas de rodados 12, 16, 20 y 29, mini consolas de videojuegos, parlantes y auriculares- y cuando se acercaba la hora de que el evento finalizara fueron acercándose hasta ese lugar para estar atentos a los números que al azar iban eligiendo distintos niños que eran los encargados de elegirlos.

Día del Padre Mendocino

De forma casual el festejo del Día del Niño coincidió con el Día del Padre Mendocino, al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de Merceditas, hija del Grl. José de San Martín, por esa razón en el marco de esa conmemoración se realizó la entrega de certificados y premios a los ganadores de los dos Certámenes artísticos sobre el “Bicentenario de las Máximas escritas por el Grl. José de San Martín.” , en ambos la Asociación Cultural Sanmartiniana Valle de Uco fue parte de la organización y ayer se hizo presente mediante su Presidente María de los Ángeles Blanco y otros miembros para condecorar a quienes alcanzaron los primeros puestos.

Concurso de Pintura y Dibujo

Categoría 1

1° Puesto: Ian Cano, Obra “Escribiendo las máximas”

2° Puesto: Trinidad Mansilla, Obra “Confianza, amistad y respeto”

3° Puesto: Sofía Emma Quipildor, Obra “Humanizar el carácter y hacerlo sensible con los insectos que nos perjudican”

Mención Especial: Angelina Álvarez Obra: “Máximas para Merceditas”

Categoría 2

1° Puesto: Julieta Portillo, Obra “Ser dulces con los criados, los pobres y los ancianos”

2° Puesto: Kiara Riquelme, Obra “Estimular en Mercedes la caridad por los pobres”

3° Puesto: Lautaro Cano, Obra “Inspiración por amor y lebertad”

Mención Especial: Sophia Bastías Salinas Obra: “Herencia de honor- el legado del General”

Concurso Fotográfico

Categoría Infantil

1° Puesto: Arturo Corvalán

2° Puesto: Carolina Corvalán

Categoría Adultos

1° Puesto: Gustavo Flores

2° Puesto: Amparo March

Fuente: Prensa Tupungato