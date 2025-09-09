Los noventa años de la Fiesta Nacional de la Vendimia ya tiene fecha confirmada: todos los detalles

Con estas fechas confirmadas, la provincia se prepara para celebrar su herencia histórica y vitivinícola, a 90 noventa años del inicio de los festejos.

Mendoza ya palpita la llegada de su celebración más emblemática. La Fiesta de la Vendimia 2026 se perfila como una edición histórica, al conmemorar sus 90 años de historia. La Subsecretaría de Cultura ha confirmado el calendario oficial de los festejos, que prometen deleitar a locales y turistas por igual.

El programa dará inicio el sábado 28 de febrero con la emotiva Bendición de los Frutos, una ceremonia que agradece la cosecha y marca el comienzo formal de las actividades vendimiales.

El siguiente fin de semana será el clímax de la celebración. El viernes 6 de marzo, las calles de la capital se iluminarán con el desfile de la Vía Blanca de las Reinas, un espectáculo de carrozas y reinas departamentales. Al día siguiente, el sábado 7 de marzo, será la jornada central. Por la mañana, el icónico Carrusel recorrerá la ciudad, y por la noche, el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day deslumbrará al público con un show que contará con la participación de mil artistas.

Finalmente, el domingo 8 de marzo tendrá lugar la primera y única repetición del Acto Central, ofreciendo una última oportunidad para quienes deseen revivir o presenciar el gran espectáculo. Con este calendario confirmado, Mendoza se prepara para celebrar su herencia cultural y vitivinícola en una edición que quedará grabada en la memoria colectiva.

El Calendario Oficial

Las festividades comenzarán oficialmente con la Bendición de los Frutos el sábado 28 de febrero, una ceremonia que aún no tiene lugar definido. Este evento da inicio a una serie de actos que culminarán la semana siguiente:

-El viernes 6 de marzo se llevará a cabo la Vía Blanca de las Reinas, un desfile nocturno que recorre las principales calles de la Ciudad de Mendoza.

-El sábado 7 de marzo será el día principal, con el tradicional Carrusel por la mañana y el majestuoso Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day por la noche. El espectáculo del Acto Central contará con la participación de más de mil artistas.

-El domingo 8 de marzo se realizará la única repetición del Acto Central.

Fuente: Diario El Sol