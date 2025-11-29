Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 29, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 29, 2025

logo el cuco digital

Los “parientes” vuelven a movilizarse en defensa del agua este domingo

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La medida fue decidida en asamblea el pasado jueves en la terminal de Eugenio Bustos.

A partir de la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la provincia al estudio de impacto ambiental del mega proyecto minero San Jorge, los vecinos de San Carlos han decidido movilizarse este domingo.

Bajo el lema “parientes es hora de despertar” la convocatoria es para este domingo en la Plaza de la Villa Cabecera de San Carlos, a las 11:30 horas sobre calle Independencia.

Invitando a llevar cada uno su propio cartel, los sancarlinos nuevamente, como desde hace mas de veinte años, salen a defender el agua y los bienes comunes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO