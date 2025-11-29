Los “parientes” vuelven a movilizarse en defensa del agua este domingo

La medida fue decidida en asamblea el pasado jueves en la terminal de Eugenio Bustos.

A partir de la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la provincia al estudio de impacto ambiental del mega proyecto minero San Jorge, los vecinos de San Carlos han decidido movilizarse este domingo.

Bajo el lema “parientes es hora de despertar” la convocatoria es para este domingo en la Plaza de la Villa Cabecera de San Carlos, a las 11:30 horas sobre calle Independencia.

Invitando a llevar cada uno su propio cartel, los sancarlinos nuevamente, como desde hace mas de veinte años, salen a defender el agua y los bienes comunes.