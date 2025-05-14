Los paró la Rural por 3 quirquinchos y descubrieron que uno tenía pedido de captura, y que el vehículo estaba sin documentación

El hecho sucedió sobre Ruta 40 al Sur de Pareditas.

Personal de la Policía Rural durante la jornada de ayer martes detuvo la marcha de un rodado sobre Ruta 40, hacia el Sur de Pareditas, San Carlos, donde se trasladaban dos masculinos mayores de edad.

Los uniformados pidieron documentación del rodado y procedieron a la inspección ocular por el interior del mismo, donde se pudo secuestrar un total de 3 quirquinchos, que ya estaban eviscerados y armas blancas.

Por el hecho se procedió al secuestro de los animales, las armas y el rodado que no tenía habilitación para circular. También se procedió al trasladado de los dos masculinos a Comisaría 18, donde, al consultar por el sistema, uno de los detenidos presentaba pedido de captura vigente por otros hechos.

Según los propios uniformados que intervinieron, se trata de un delincuente “conocido”, que tiene en su haber un frondoso prontuario delictivo.

Por último, se le dio intervención al personal de la Asociación SOS Salvaje, organismo que se hizo cargo de los animales secuestrados.