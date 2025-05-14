Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 19, 2025

logo el cuco digital

Los paró la Rural por 3 quirquinchos y descubrieron que uno tenía pedido de captura, y que el vehículo estaba sin documentación

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho sucedió sobre Ruta 40 al Sur de Pareditas.

Personal de la Policía Rural durante la jornada de ayer martes detuvo la marcha de un rodado sobre Ruta 40, hacia el Sur de Pareditas, San Carlos, donde se trasladaban dos  masculinos mayores de edad.

Los uniformados pidieron documentación del rodado y procedieron a la inspección ocular por el interior del mismo, donde se pudo secuestrar un total de 3 quirquinchos, que ya estaban eviscerados y armas blancas.

Por el hecho se procedió al secuestro de los animales, las armas y el rodado que no tenía habilitación para circular. También se procedió al trasladado de los dos masculinos a Comisaría 18, donde, al consultar por el sistema, uno de los detenidos presentaba pedido de captura vigente por otros hechos.

Según los propios uniformados que intervinieron, se trata de un delincuente “conocido”, que tiene en su haber un frondoso prontuario delictivo.

Por último, se le dio intervención al personal de la Asociación SOS Salvaje, organismo que se hizo cargo de los animales secuestrados.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Una riña callejera en San Carlos termino con un herido grave: recibió un disparo en la cabeza

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

Una ex reina acusada penalmente tras sus dichos por la muerte de un hombre en Tunuyán

Narcomenudeo en Tunuyán: dos hombres que operaban en la zona de la Sidrera quedaron detenidos

Drugstore de Valle de Uco en crisis: entre alquiler e impuestos pagan casi 2 millones mensuales 

Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

Video: la policía busca a dos mecheras que quedaron grabadas tras robar un peluche en San Carlos

Campo Los Andes: volcó una camioneta y una mujer resultó herida

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO