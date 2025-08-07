Facebook X-twitter Youtube Instagram

Los productores del Valle de Uco formarán una cooperativa para potenciar la venta de productos y la compra de insumos

Además, le mandaron una carta al gobernador Alfredo Cornejo contando la situación que están atravesando el sector productivo en el Valle de Uco.

El pasado lunes, en Villa Seca, varios productores del Valle de Uco, se reunieron para dar a conocer la problemática que tiene el sector y encontrar posibles soluciones. La reunión fue debido a la situación que está atravesando la producción local. Muchos productores perdieron en lo que va del año tomate, uva, zapallo y papa.

Pedro Manzano, productor de Tunuyán y organizador del encuentro, comentó a El Cuco Digital que: “la reunión contó con una buena cantidad de productores de varios puntos, se habló de todo, los costos de la producción, los precios de venta, las pérdidas, compra de insumos y todo lo que se habla a la hora de producir”.

Como soluciones se tomó la decisión de formar una cooperativa entre todos los productores, con esto lo que buscamos es que entre los mismos productores podamos vender a mejor precio”.

También desde esta cooperativa vamos a poder hacer compras de insumos a grandes escalas, lo que seguramente nos permitirá tener un mejor precio. Hoy comprar insumos de forma particular es comprar a precio dólar y es muy elevado“, aseguró Manzano.

Por último, el propio Pedro Manzano dijo: “entre todos los productores redactamos una carta comentando la situación que estamos atravesando y pidiendo respuestas, la misma lleva la firma de todos y está destinada al gobernador Alfredo Cornejo”, concluyó el productor. 

