Los productos que más han aumentado en el Valle de Uco y la diferencia de precios con el Gran Mendoza

Diego Stortini presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura, Industria y Turismo de Tunuyán brindó importante información sobre la situación en la región.

El índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) aumentó durante febrero un 4,7% y se ubicó por encima del 3,9% de enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En ese marco, la suba en la división Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor incidencia en la mayoría de las regiones con un incremento de 7,5 por ciento.

Lo más relevante en la división fue el incremento de verduras, tubérculos y legumbres, donde se destacaron –al igual que en enero- la lechuga, con una disparada del 72,7% en el precio, también el tomate, la papa y la cebolla. En ese sentido, registraron fuerte aumentos las frutas, especialmente el limón y la naranja, con alzas de 27% y 19,8%, respectivamente.

En este sentido, El Cuco Digital consultó con Diego Stortini presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura, Industria y Turismo de Tunuyán, quién contó cómo está la economía en la región, qué productos han aumentado y si hay diferencia de precios en Valle de Uco respecto a la ciudad de Mendoza y otras zonas.

-¿Cómo ves la economía en Valle de Uco?

Justo en este momento nos encontramos haciendo un relevamiento por comercios de la región. Sin duda que la inflación tiene preocupados a los comerciantes y al turismo ya que han sufrido caída en el consumo. Estimamos que en el agro no se pronuncia tanto esa preocupación, pero en general hay inquietudes.

-¿Cuáles son los productos que han sufrido incrementos?

Todo lo que es el rubro alimento, bebidas e indumentaria aumentó incluso por encima de la inflación informada en el mes de abril. Tenemos registros de que han aumentado un 10 y 15%. Los comerciantes no saben a qué precio marcar sus productos porque no tienen claridad el precio que van a tener que abonar para la reposición. Para que se entienda, una mercadería de 10 pesos a fin de mes el comerciante sabía que la iba a pagar a 13 pesos, es decir que para reponer necesitaba 13 porque iba a subir, entonces remarcaban partiendo desde el 3%. Sin embargo, lo que ha sucedido en estos meses es que se ha desordenado esa línea, porque el gobierno nacional promete medidas antiflacionarias que no se cumplen y que no frenan la problemática. Entonces vemos que los comerciantes ponen precios altos porque no saben como manejarse.

-¿Notás que haya diferencia entre los precios de las cosas en Valle de Uco en relación a la Ciudad u otros departamentos?

No, no hay diferencia. En general no se manejan precios variados. La diferencia de precios quizás lo notes en el quiosquito del barrio que fía o que te atiende a las 9 de la noche cuando ya está todo cerrado pero en supermercados o mayoristas los precios que trabajan son similares.

-¿Qué me decís sobre el aumento de la harina, aceite o el combustible?

En Argentina hubo un aumento general de los granos, la harina y sus derivados, de hecho se notó en la suba del pan pero es porque hay distorsion en los precios por la especulación que genera la guerra de Ucrania.

Ahora, lo que sí ha generado impacto grande en Valle de Uco a diferencia de otras regiones urbanas como puede ser el Gran Mendoza es el costo del combustible. En las zonas productivas rurales ha hecho más ruido porque la incidencia en los agricultores es importante.

-En general vos qué estás en contacto con los comerciantes de la zona, ¿cómo ves el panorama?

Ayer tuvimos una reunión y notamos un gran empobrecimiento en la región. Se está percibiendo como algunos sectores tienen dificultades para acceder a los alimentos esenciales. En los 140 mil habitantes que tiene la región se ve el empobrecimiento, hay una señal negativa para los sectores comerciales y se va a notar en los próximos seis meses que quizás haya cierre de comercios. En cuanto hay agro ha habido una problemática climática por un mal año en cuanto al tiempo ya que se registraron tres heladas seguidas, granizo y otras inclemencias. Eso se va a traducir en una merma de productividad y por lo tanto se verá en la rentabilidad. Ya hay gente radicando y cambiando cultivos. Hay quienes están sacando viñas y poniendo álamos u otras cosas, pero ese es otro tema aparte para charlar. Hay mucha tela para cortar. Se viene un tiempo difícil. Hay quienes van a poder resistir y otros no.