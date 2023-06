Los Pumas y los All Blacks jugarán en Mendoza

El próximo domingo llega a la provincia el plantel del seleccionado argentino de rugby que defenderá los colores de la camiseta ante Nueva Zelanda, en el Malvinas Argentinas.

Una vez más, Los Pumas llegan a Mendoza, de cara a la primera fecha del Rugby Championship, en lo que será el evento deportivo del año. Por primera vez en la historia, los All Blacks jugarán este certamen fuera de Buenos Aires, y Mendoza es la provincia elegida. El choque con el seleccionado neozelandés será la primera actuación del 2023 de Los Pumas. El encuentro tendrá lugar el 8 de julio, desde las 16.10, en el Estadio Malvinas Argentinas.

Este partido tendrá un condimento especial, ya que los All Blacks son considerados el mejor seleccionado de todos los tiempos. Son toda una leyenda en el mundo del rugby y su llegada genera gran expectativa en los amantes de este deporte en toda la región.

El encuentro será en el Estadio Malvinas Argentinas

El Rugby Championship es la máxima competencia mundial de rugby del hemisferio sur, constituyendo el equivalente del torneo de las Seis Naciones, que juegan las potencias del hemisferio norte. Es un torneo anual donde participan las selecciones de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Además del cuadrangular del hemisferio sur, el calendario 2023 de Los Pumas incluye el desafío supremo de la Copa del Mundo de Francia 2023. Para afrontar su segunda campaña como head coach del seleccionado argentino, Michael Cheika convocó un plantel de 48 jugadores, todos elegibles para participar del Visa Macro Rugby Championship, los amistosos con Sudáfrica y España, los encuentros de Argentina XV y la cita mundialista.

Entre los elegidos hay tres novatos: el mendocino Rodrigo Isgró y el riojano Luciano González, dos integrantes de Los Pumas 7’s, y el misionero Martín Bogado que, si bien ya estuvo involucrado en algunas actividades del seleccionado, aún no llegó a jugar ningún test-match.

Además de la incorporación de Rodrigo Isgró al plantel, entre Los Pumas se encuentran los mendocinos Gonzalo Bertranou y Juan Martín González.

La nómina de los 48 jugadores convocados es la siguiente:

Forwards

1. BELLO, Eduardo (10 caps)

2. CALLES, Ignacio (2 caps)

3. GALLO, Thomas (13 caps)

4. GÓMEZ KODELA, Francisco (28 caps)

5. MEDRANO, Santiago (32 caps)

6. SCLAVI, Joel (9 caps)

7. SORDONI, Lucio (3 caps)

8. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (76 caps)

9. VIVAS, Mayco (17 caps)

10. BOSCH, Facundo (13 caps)

11. CREEVY, Agustín (97 caps)

12. MONTOYA, Julián (capitán – 85 caps)

13. SOCINO, Santiago (8 caps)

14. RUIZ, Ignacio (4 caps)

15. ALEMANNO, Matías (84 caps)

16. PAULOS, Lucas (10 caps)

17. PETTI, Guido (73 caps)

18. LAVANINI, Tomás (78 caps)

19. KREMER, Marcos (56 caps)

20. RUBIOLO, Pedro (1 cap)

21. GONZÁLEZ, Juan Martín (20 caps)

22. GRONDONA, Santiago (10 caps)

23. ISA, Facundo (44 caps)

24. MATERA, Pablo (91 caps)

25. OVIEDO, Joaquín (1 cap)

26. BRUNI, Rodrigo (18 caps)

Backs

27. BAZÁN VÉLEZ, Lautaro (3 caps)

28. BERTRANOU, Gonzalo (49 caps)

29. CUBELLI, Tomás (88 caps)

30. GARCÍA, Gonzalo Jesús (3 caps)

31. ALBORNOZ, Tomás (3 caps)

32. CARRERAS, Santiago (31 caps)

33. SÁNCHEZ, Nicolás (95 caps)

34. DE LA FUENTE, Jerónimo (74 caps)

35. CHOCOBARES, Santiago (11 caps)

36. CINTI, Lucio (12 caps)

37. GONZÁLEZ, Luciano (sin caps)

38. MORONI, Matías (69 caps)

39. ORLANDO, Matías (57 caps)

40. BOGADO, Martín (sin caps)

41. CANCELLIERE, Sebastián (13 caps)

42. CARRERAS, Mateo (7 caps)

43. CORDERO, Santiago (49 caps)

44. DELGUY, Bautista (25 caps)

45. IMHOFF, Juan José (41 caps)

46. ISGRÓ, Rodrigo (sin caps)

47. BOFFELLI, Emiliano (50 caps)

48. MALLÍA, Juan Cruz (24 caps)

Desde la UAR informaron el fixture y el detalle de los árbitros de cada test-match de Los Pumas en la temporada 2023:

Rugby Championship

8 de julio – Los Pumas vs Nueva Zelanda (Mendoza)

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

15 de julio – Australia vs Los Pumas (Sydney)

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

29 de julio – Sudáfrica vs Los Pumas (Johannesburgo)

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Amistosos

5 de agosto – Los Pumas vs Sudáfrica (Buenos Aires)

Árbitro: Nika Amashukeli (Georgia)

26 de agosto – España vs Los Pumas (Madrid)

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Calendario de la Copa del Mundo

9 de setiembre Los Pumas vs Inglaterra, en Marsella

22 de setiembre Los Pumas vs Samoa, en Saint-Étienne

30 de setiembre Los Pumas vs Chile, en Nantes

8 de octubre Los Pumas vs. Japón, en Nantes

Los precios y ubicaciones

Para Los Pumas vs. All Blacks, en el Malvinas de Mendoza, donde suele jugar Godoy Cruz, quedan lugares en la Platea Este, sin numerar, a 8.500 pesos; en la Oeste, también sin numerar, a 12.000, y en la Azul Norte techada, a 16.000. No quedan más generales ni en la Platea Sur techada.

Para adquirir tu ticket ingresá a https://www.ticketek.com.ar/los-pumas-vs-all-blacks/estadio-malvinas-argentinas

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza