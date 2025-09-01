Los radicales ganaron en Corrientes, en Mendoza Cornejo y Difonso se disputan el triunfo

Si bien el radicalismo provincial festejó el triunfo en Corrientes, desde su cuenta personal el actual candidato a Diputado Nacional Jorge Difonso sostuvo que la vitoria le pertenece a Provincias Unidas, espacio al cual pertenece.

Aunque es aliado de Javier Milei en Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo viajó este domingo a Corrientes donde celebró y compartió el escenario con el electo mandatario de esa provincia, Juan Pablo Valdés. El radicalismo correntino revalidó la victoria política, ya que había decidido ir solo, tras frustrarse el acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

Valdés se impuso con suficiente holgura, ya que recogió el 52,61 por ciento de los votos en las elecciones para gobernador de Corrientes. Lo siguió el peronista Martín ‘Tincho’ Ascúa, que reunió el 20,1, y el ex mandatario Ricardo Colombi, con el 17,27, escrutadas el 11,22 por ciento de las mesas.

Recién en el cuarto lugar quedó La Libertad Avanza (LLA), con el diputado nacional Lisandro Almirón como candidato, con el 8,2 por ciento, según el escrutinio provisorio.

Al momento de los festejos, Cornejo estuvo en el escenario junto a Valdés y por las redes sociales compartió un mensaje felicitando al hermano menor del actual gobernador, Gustavo Valdés, por el “contundente triunfo“.

“Este resultado refleja el reconocimiento de los correntinos a una gestión seria, responsable y comprometida con el desarrollo de la provincia“, sostuvo el mendocino que, a diferencia de sus pares correntinos, sí llegó a un acuerdo electoral en Mendoza para tener una lista unificada.

A diferencia de su par Gustavo Valdés, que en la negociación con Karina Milei y Lule Menem no quiso que LLA avanzara plenamente sobre la UCR, en Mendoza Cornejo sí alcanzó un acuerdo electoral con los mileístas donde cedió lugares en la lista de diputados nacionales y los segundos puestos en la nómina para la Legislatura. Valdés, por su parte, ya se sumó al frente opositor al Gobierno nacional, Provincias Unidas.

Otra que festejó en Corrientes fue la diputada nacional Pamela Verasay, que va por un nuevo mandato en la Cámara Baja de la Nación, precisamente en la lista acordada por el gobernador mendocino.

“Una victoria contundente, con más del 50% de apoyo, que revalida un modelo de gestión y compromiso con la provincia”, sostuvo Verasay.

Otro que se subió al triunfo

Por otra parte Jorge Difonso actual candidato a Diputado Nacional y ex Intendente de San Carlos, cuestionó al actual gobernador, por medio de sus redes sociales, aduciendo que el triunfo le pertenece a Provincias Unidas, y no al radicalismo provincial que decidió cerrar con la Libertad Avanza. En el mismo comunicado, cuestionó la situación de la obra pública en departamentos como Guaymallen, sobre todo frente a las tormentas del fin de semana.