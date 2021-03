Los tres municipios del Valle de Uco avanzan contra la superpoblación de perros y gatos

Por Facundo Romo

Metodologías de trabajo, turnos, horarios y recomendaciones. En esta nota, todo lo que necesitas saber para poder castrar, vacunar a tu mascota o agendar una cirugía.

La reproducción descontrolada de mascotas es algo que los departamentos quieren evitar, pensando en el bienestar de los mismos y en el de la población, por tal motivo han puesto en marcha distintas acciones. Para obtener más detalles de éstas, El Cuco Digital dialogó con los representantes de los municipios.

San Carlos

Yemina Ghilardi, directora de Inspección General del departamento, expresaba lo siguiente:

¿Cómo les está yendo con las castraciones?

A medida que han ido circulando los meses hemos ido tomando experiencia en relación al procedimiento administrativo, toma de turnos, pedido de insumos, todo lo que concierne a medida administrativa. Y la experiencia nos ha ido enseñando bastante, hemos podido sumar más cirugías mensuales. Pero hemos tenido una respuesta muy favorable de la gente y la verdad que hemos logrado armar un equipo interdisciplinario, tanto con las doctoras veterinarias, como con el equipo administrativo para agilizar la atención al público y el asesoramiento, las vacunaciones y las cirugías en sí.

¿Cuántas castraciones han realizado hasta el momento?

En 2020 con 9 días de cirugías hicimos 56 machos y 36 hembras, con un número de 92 cirugías totales. En ese momento hacíamos cirugías solamente los días viernes. Logramos que el ejecutivo municipal nos sumara cantidad de cirugías y nos autorizara duplicar el gasto, entonces, afilando el proceso en enero, considerando que hubieron días feriados y vacaciones, hicimos 57 cirugías en enero, y ya febrero que trabajamos full time, con la duplicación de turnos que el ejecutivo autorizó, concretamos 73 cirugías. Es decir que hemos hecho 92 cirugías en el 2020 y 150 cirugías en lo que va del 2021, lo que para nosotros es muchísimo.

¿Por qué distritos han estado?

Hemos pasado por todos los distritos. Tenemos un cronograma anual ya establecido fijo, donde cada viernes se hace cirugía en el quirófano fijo, ubicado en la Villa Cabecera de San Carlos, en Callejón Boneti y Calderón a partir de las 8 de la mañana, a excepción del segundo viernes de cada mes que es en Tres Esquinas, en el Club Tres esquinas. Y los días miércoles se va haciendo en cada distrito, empezando por el primer miércoles de cada mes en La Consulta, en el Polideportivo, el segundo miércoles de cada mes en Eugenio Bustos, en el Parque Industrial, el tercer miércoles de cada mes en el CIC de Chilecito y el último miércoles de cada mes en el Polideportivo de Pareditas, por el momento. Nosotros con esta disciplina nos movemos todos los meses y sumamos un día más, que es habitualmente algún paraje. Por ejemplo, en esta oportunidad, el 8 de marzo estaremos en Chacón, en el Club Chacón, para aquellas personas que son de Chacón y que ya han solicitado su turno. Y aquellas personas que son de Chacón y que aún no tienen turno, pueden acercarse al club a partir de las 16 horas a solicitar el turno y a colocar una anticonceptiva.

¿Es por orden de llegada?

No es por orden de llegada (…) es con turno previo.

¿Algo para agregar o destacar?

Que las personas se tienen que inscribir, llamando preferiblemente, al número de teléfono 2622220679, porque por mensaje de whatsApp es muy difícil informar a la gente, es mucho más sencillo que la gente nos llame (…).

Tunuyán

Por su parte, desde la comuna tunuyanina quien brindó información fue David Molinar, quien decía:

¿Cómo les está yendo con las castraciones?

Bien, muy bien. Estamos castrando entre 12 y 14 perros por día, eso lo venimos haciendo, ya van a ser cuatro años. Y hacemos castraciones de perros, perras, gatos y gatas, pero no hacemos clínica, lo único, tratamiento para la sarna y desparasitarios y antirrábicos es todo gratis. Lo único que pedimos en la veterinaria es un kilo de alimento, que eso lo juntamos y se los llevamos a las protectoras para colaborar.

¿Todos los días están atendiendo?

Estamos atendiendo todos los días. Esta semana arrancamos en Vista Flores los días viernes, hacemos de lunes a jueves en Tunuyán, día viernes en el CIC de Vista Flores de 8 a 12, hasta que empiece a disminuir el cupo y ahí cambiamos de delegación.

¿Es por orden de llegada?

En realidad tenemos turnos pendientes de cuando nos agarró la pandemia y un problema por el lugar porque no teníamos un lugar físico donde ir a castrar, no podíamos ir, entonces vamos a arrancar ahora con lo que quedó pendiente y vamos a dar los turnos en el mismo CIC en Vista Flores. Y en Tunuyán nosotros damos los turnos del mes, el último lunes y martes de cada mes, a partir de las 7 de la mañana damos todos los turnos del mes de abril. Se van con el turno anotado y a las 7 de la mañana tienen que estar con el animalito con por lo menos 12 horas de ayuno de agua y comida. El animal sale operado, con antibióticos, con antirrábico, con desparasitario y con las indicaciones del postoperatorio.

Si el animal está en celo, lo que hacemos es darles el turno pero para 15 días después de ese momento.

Castramos machos y hembras, pero siempre recomendamos mucho las castraciones de machos, porque la súper población de perros de la calle es, más que nada, debido a los machos que a las hembras. La hembra puede tener una o dos veces crías al año y un perro puede agarrar 20 perras alzadas. Mientras vos estás cubriendo una perra que puede tener diez perritos, el perro está cubriendo 20 perras que pueden tener 200. Aparte vas a tener muchas cosas a favor cuando castras el macho, no va a tener problemas de próstata, en la época de celo no se perturba con las feromonas de las perras…

¿Cuál es la dirección en Tunuyán?

Mitre 230.

¿Es recomendable castrar a los gatos machos?

Sí, por supuesto, por un montón de factores. El macho por ahí sale a vagabundear y vuelve infectado, destruido, con enfermedades o no vuelve directamente. Y parte que puede dejar preñadas a las gatas. Al gato vos lo castrás y se hace casero, digamos.

¿Tienen programado hacer recorridos por otros distritos del departamento?

Sí, por supuesto, siempre castramos, en noviembre y diciembre estuvimos en El Manzano. Después, ahora arrancamos con Vista Flores, después seguimos con Los Sauces, después con Colonia y así. Empezamos a castrar y cuando empieza a mermar la demanda de castraciones, ya directamente nos programamos para ir a otra delegación. Normalmente nos toma un mes, un mes y medio, dos meses, depende la cantidad de animales que acerquen determina si seguimos en el lugar o no. No es que nos quedemos para hacer tiempo, si empezaron a disminuir la castraciones aprovechamos y esperamos que se amontonen acá para otra vuelta y nos vamos a otra delegación a otro distrito y empezamos a operar. En realidad operamos en todos los distritos.

¿Tienen algún cronograma programado?

El tema es que no hacemos cronograma porque lo hacemos según la demanda de animales, por ejemplo, fuimos al Manzano, supuestamente nos iba a llevar un mes y nos llevó dos meses. Concurrió la gente y empezamos a castrar y la gente se inscribía, se anotaba, llevaba los animales, entonces hay que aprovechar cuando la gente se entusiasma, hay que aprovechar la situación. Porque por ahí la gente por el trabajo, por el cuidar los hijos, por la escuela, etc. se distrae y piden el turno y no lo llevan, entonces cuando nosotros vamos y vemos que de catorce turnos van dos o van tres, nos cambiamos de lugar (…). Y nuestra metodología es trasladar todos los insumos en una trafic e instalarnos en distintos lugares físicos del departamento para tener las comodidades y recursos necesarios que necesita el trabajo. Tal vez más adelante, está en los planes el móvil veterinario, equipemos el vehículo que ya tenemos, pero como está todo complicado, no sabemos cuándo podría llegar a estar disponible.

¿Tienen algún número de contacto?

No, porque hemos tenido inconvenientes con el tema telefónico. La gente directamente se tiene que acercar por la veterinaria.

Tupungato

Desde la Municipalidad de Tupungato, Lucas Cervilla comentaba lo siguiente:

El programa de castraciones se vine haciendo desde la gestión del intendente Soto, lleva cuatro años haciéndose correlativamente y no ha sido interrumpido. Solamente que lo iniciamos a fines de marzo, abril, siempre lo iniciamos en esa época recién, por eso es que todavía no tenemos información. Se inicia en esa época porque se firma un convenio con veterinarias y veterinarios de Tupungato y dura hasta diciembre, donde se dan turnos y demás. Pero, recién en abril iniciamos con este programa.

¿Qué me podrías comentar del programa puerta a puerta que habían implementado en el departamento?

Sí, son varias acciones. Primo, gestionado durante la gestión del intendente Soto. Tupungato fue el departamento pionero en toda la provincia a través de una ordenanza en prohibir la pirotecnia sonora, fue por el tema de los niños con autismo y también para cuidar a los animales. Después Tupungato lleva a cabo la vacunación antirrábica que es puerta a puerta, se hacen recorridos durante el año en todos los distritos y también tiene la castración de felinos y caninos donde se inscriben, en el centro de Tupungato, en el área de zoonosis y control animal. Y después durante unos determinados meses durante el año se hace otra acción que es castración móvil, donde se ponen móviles en diferentes lugares y se castra.