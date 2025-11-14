Los tunuyaninos Maciel Bueno y Bautista Amieva debutaron con derrota en el Mundial de Beach Vóley en Australia

Fue 2 a 1 frente a la dupla alemana.

Los jóvenes de Tunuyán, Maciel Bueno y Bautista Amieva, durante la madrugada de este viernes (hora de nuestro país), debutaron frente a la dupla de Alemania en el campeonato mundial de Beach Vóley, que se disputó en la ciudad de Adelaida, Australia.

El partido comenzó siendo favorable para los europeos, que ganaron el primer set con autoridad por 21 a 15.

El segundo set, fue muy disputado y se terminó inclinando para los argentinos que se impusieron 31 a 29, siendo el set más disputado.

En el tercer y último juego, el partido estaba para cualquiera, ninguno regaló nada y fueron los de Alemania, Henning y Wust, quienes se quedaron con el punto por 19 a 17 y de esta manera aseguraron el partido.

Mañana sábado, se presentarán nuevamente Bueno y Amieva, para enfrentar a su par de Brasil, que estará representada por Evandro y Arthur Lanci.