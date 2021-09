Loteo Moreno, una comunidad de más de cien familias sin agua corriente: qué dicen los organismos

Actualmente, los vecinos reciben el suministro en camiones cisterna del Municipio o van a buscarlo por sus propios medios.

Vecinos del loteo Moreno en San Carlos reclaman por agua corriente. Desde hace años que vienen luchando para poder obtener el servicio en la zona y todavía no pueden lograrlo. Por el momento, el Municipio está suministrándole el agua a través de camiones cisternas que viajan hasta los domicilios.

La urgencia es lógica, decenas de familias necesitan este servicio indispensable para la vida, no tan solo para poder consumir sino también para higienizarse en estos momentos de pandemia y crisis sanitaria.

Algunos vecinos manifestaron que el enojo se da porque hace tiempo vienen abonando una cuota para que se avance en la urbanización y lo que haga falta para poder todo en regla y eso no sucede. Entonces, cuando consultan qué ocurre expresan que no pueden avanzar por trabas de organismos y cuando, consultan a los organismos, ellos mencionan que quienes deben dar los pasos son las cooperativas, lo que se vuelve engorroso.

Más allá de las idas y vueltas, de la documentación y el dinero, desde AYSAM informaron que aunque hayan viviendas que tienen los caños del agua colocado lo que deben hacer primeramente los ciudadanos es concluir con el proyecto de urbanización y energía para hacer funcionar el pozo que suministre agua.

Además, el intendente Rolando Scanio explicó que desde la comuna están ayudando en lo que pueden. Hace poco realizaron la donación de un transformador de más de un millón de pesos para que una parte del loteo logre obtener luz y avanzar en las obras.

Testimonio de vecinos

Leandro, un vecino de la zona, contó que hace años los lugareños vienen luchando para poder obtener el servicio. “Según me informó María Elena Coronel, presidenta de una de las cooperativas, en total son 14. Algunas han podido comprar los caños y colocarlos y otros no”, expresó el joven.

Por otro lado, agregó: “La situación es complicada. Por lo que sé, algunos han pedido a las comisiones que hagan una reunión de rendición para dejar las cuentas claras y expliquen qué sucede con cada una. Hay cientos de viviendas pero solo 15, las que se ubican sobre el Carril Nacional, tienen agua”.

También sumó su palabra Marcelo Paludete: “Yo soy un vecino que tiene un lote colindante al loteo Moreno, pero me afecta la situación. Lo que sucede es que ya está listo el pozo de agua con su equipamiento pero se tiene que terminar el proyecto de urbanización para que haya energía y pueda funcionar el pozo”.

Por su parte Miguel Torres, quien también vive en el lugar junto a su familia, expresó: “Hace cuatro y cinco años que está el barrio. Nosotros vivimos hace un año ya; el agua la íbamos llevando en la camioneta de la plaza y otra parte de la represa; la mayoría de los vecinos también pedía al Municipio pero el Municipio no lleva al fondo, según me informaron en una reunión los vecinos”.

“Mi papá tiene un amigo que vive en el barrio conocido como Las Madres Solteras (sobre el Carril Nacional) y de ahí nos pasan agua, pero hace poco igual, dos o tres meses, pero con eso nos abastecemos digamos, igual a veces seguimos yendo a buscar”, añadió.

Seguidamente explicó que ellos ya tienen “enterrados los caños, las mangueras; cada familia ha pagado su porcentaje (…) Pero faltan los de la cooperativa del fondo, que han manifestado que no tienen recursos para pagar los caños y todo eso”, concluyó.

Luis Cuello, supervisor de Aguas Mendocinas en la región.

“El tema es que no hay energía para hacer andar el pozo; las cooperativas están trabajando sobre ello. Pero para sintetizar, ellos no tienen nada con nosotros porque no son nuestros clientes, para que eso suceda tienen que hacer un tendido eléctrico para que se coloque la bomba, funcione y luego, realizar unos trabajos internos que hacer funcionar el resto. Pero sin energía no se puede comenzar”, dijo Cuello.

La respuesta del intendente Rolando Scanio

“Estos loteos son privados, entonces cuando se adquieren, el particular debe hacer las obras que corresponden a la urbanización como el tendido eléctrico y el tendido de agua potable. Recién hace muy poquito hemos logrado sacar desde el Concejo Deliberante la donación de las calles para que sean públicas. Además, el loteo Moreno tiene una proyección de muchas viviendas, es muy grande, pero no están todos viviendo. Pero si hay un grupo habitando que tiene agua potable y hay otro grupo que nosotros le suministramos el agua, se los llevamos con los camiones cisternas municipales”, expresó Scanio.

Por otro lado, el mandatario departamental detalló: “También, entramos con la recolección de residuos por medio del Concejo, hacemos mantenimiento en las calles en algunos momentos y la verdad es muy complicado todo dado la situación. Son varias cooperativas las que comenzaron con la urbanización de la zona y hace poco tiempo la comuna les donó un millón doscientos mil pesos para un transformador que ellos necesitaban que era una de las condiciones que le pedía EDEMSA para generar electricidad en una parte del loteo y para que se utilizará para un pozo de agua potable”.

“Queremos expresarles que estamos atentos a sus necesidades. Hay conexión con la gente del loteo porque son un núcleo de varias cooperativas y ayudamos, pero sucede que muchas de esas cooperativas no están unidas o no colaboran, se trata de un problema interno que tienen, pero nosotros siempre aportamos en lo que podemos”, cerró.