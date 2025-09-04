Facebook X-twitter Youtube Instagram

Lourdes Mendez, la joven artista tunuyanina que sueña con cantar con Valentino Merlo

Tiene 15 años.

Este mes de septiembre, el Día de los Estudiantes se celebra con entusiasmo en toda la provincia, y los municipios del Valle de Uco han preparado una serie de actividades que culminarán con el cierre de grandes artistas. En el departamento de San Carlos, el escenario del Neyu Mapu recibirá al joven cantante Valentino Merlo, quien pondrá ritmo y energía a la jornada festiva.

Leer también : https://www.elcucodigital.com/llega-a-san-carlos-valentino-merlo-para-la-estudiantina-como-adquirir-las-entradas/

En este contexto, Lourdes más conocida como “Lulyse ha convertido en protagonista de una historia que refleja talento, perseverancia y admiración. Con tan solo 15 años, Luly continúa perfeccionando su técnica vocal y desarrollando su carrera musical. En diálogo con El Cuco Digital, su hermano compartió que “siempre le gustó su música y su forma de ser, fue un sueño que siempre tuvo desde que empezó su carrera musical”.

Impulsada por ese sueño, Luly se presentó a través de un video en redes sociales, con el deseo de que toda la comunidad del Valle de Uco pueda ayudar a que su mensaje llegue al artista Valentino Merlo.

