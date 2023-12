Lucas Cervilla: el joven comunicador que marcó un antes y un después en la prensa institucional

“Si un árbol cae en un bosque y no hay alguien para contarlo, realmente hace ruido?”

“La respuesta es no, un árbol no hace ruido si no hay ningún observador alrededor. Para que se produzca ruido se necesitan tres factores: un acontecimiento que lo origine, un medio que lo transmita y una entidad capaz de escuchar.” (Josep M. Ganyet )

La comunicación es elemental en la fundación y desarrollo de las comunidades, a tal punto que, etimológicamente, ambos términos tienen la misma raíz, esto de, “poner en común”, para relacionarnos, para aprender y compartir.

Desde hace unos años, en Valle de Uco comenzó a entenderse la comunicación institucional desde una óptica más profesional y más seria. En este camino, se destaca dentro de las órbitas municipales, un joven tupungatino que profesionalizó y transformó la comunicación institucional: Lucas Cervilla.

Formado en Relaciones Públicas e Institucionales, especializado en comunicación política y redes sociales, tuvo a su cargo la Dirección de Comunicación y Prensa, durante la gestión de Gustavo Soto. Desde hace unas semanas, Lucas se aboca a nuevos proyectos y desafíos, entre los que siguen estando la comunicación institucional y la docencia, junto a otros proyectos personales.

Un balance de su amplio trabajo en el área de comunicación municipal, destacan el reconocimiento de comunicadores locales y provinciales, los resultados logrados tanto en redes como en generación de contenidos, la relación con los medios de comunicación, y la participación en campañas de promoción turística que pusieron a Tupungato como destino elegido, posicionan a Lucas como un referente de la comunicación regional.

Quienes conocen a Lucas, lo describen como un apasionado de su trabajo, un detallista, un creativo, pero sobre todo, como una persona generosa, siempre dispuesto a compartir sus saberes y experiencias, siempre abriendo espacios, y siempre disponible, en cualquier momento y lugar.

En una época, donde muchas cosas relacionadas con la comunicación viven cambios permanentes, dialogamos con Lucas para conocer qué piensa sobre la comunicación en general, y especialente la gubernamental, cómo sigue después de 8 años al frente del área de Comunicación de Tupungato, y cuáles son sus proyectos en este futuro cercano.

“Para mí el mundo de la comunicación es muy apasionante, y lo grandioso que tiene es que siempre hay cosas para hacer, mejorar e ir cambiando; eso es lo lindo… creo que me apasiona tanto porque lo que hoy funciona, mañana no; entonces uno nunca se aburre y se cansa de hacer siempre lo mismo; algo que en mi vida personal también busco”, comenzó diciendo el comunicador tupungatino, y agregó: “Me considero también un analista, eso sirve de mucho para saber cómo llegar a la ciudadanía, cómo trabajar con los colegas para que el material les llegue lo más rápido y puedan informar o comunicar de la mejor manera”.

Ante la pregunta de qué se ve haciendo en un par de años, Cervilla responde: “Ojalá que siempre me vea haciendo el trabajo para el que me profesionalicé, para eso me sigo preparando. Amo la comunicación, pero también me gusta ser parte de un equipo de gestión, eso descubrí en los últimos años”, afirma, y de alguna forma, deja una puerta abierta a trabajar desde otro lugar en la gestión pública.

“Por ahora, sigo aprendiendo y experimentando con la comunicación institucional, pero desde un lugar distinto, ya que acompaño a Gustavo (Soto) en su labor parlamentaria. El espacio legislativo es diferente, aunque la esencia de la comunicación institucional es la misma: mediar para que la gente conozca y reconozca lo que hacen sus representantes. Trabajar en el ámbito de la Legislatura es una nueva gran experiencia, sobre todo, al continuar una carrera comunicacional y política, junto a gente conocida y querida como es la propia vicegobernadora Hebe Casado, y el ex intendente y actual senador Gustavo Soto” expresa Lucas, y cierra la charla con optimismo y reflexión. “Durante los años que trabajamos en el área de Comunicación del Municipio se hizo muchísimo, con profesionalismo, trabajo y mucho respeto. Coincido con lo que dicen algunos colegas, en que fue un antes y un después: creo que se resignificó y profesionalizó la Comunicación Institucional, pero que a la vez, también se revalorizó la comunicación de los medios y comunicadores locales. La comunicación me apasiona, y seguiré con esto, aunque no descarto en un futuro trabajar desde otro lugar, siempre pensando en un rol que sume y colabore con la comunidad y la sociedad. En esta etapa también seguiré con la docencia y con otros proyectos personales, pero lo que más me apasiona, no creo dejarlo nunca, y es seguir inventando, creando, pensando estrategias de comunicación que nos ayuden a relacionarnos y desarrollarnos mejor”.