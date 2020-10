Lucero sobre las denuncias en redes: “Cuando somos víctimas de algún delito debemos judicializar”

Así lo indicó jefe de la departamental de San Carlos a El Cuco Digital.

Hoy por hoy las redes sociales han tomado un gran protagonismo en la vida de las personas. Allí es donde muchos usuarios deciden contar sus logros, sus preocupaciones, problemas y la realidad que muchas veces les toca atravesar; se hacen reclamos, se comparten noticias y hasta se las usa como un medio para denunciar delitos.

Pero, ¿será ese el camino a seguir? ¿Cómo nos puede afectar exponer lo qué nos sucede en las redes antes de haber hecho una denuncia formal?

Gustavo Lucero, jefe de la Policía departamental de San Carlos y creador del programa “Red de Seguridad Ciudadana” dialogó con El Cuco Digital y recomendó a la comunidad “realizar la denuncia en cualquier Comisaría o llamar al 911 si se es víctima de algún delito. Cuando alguien llama y dice´miren me acaban de robar´ se activa un importante protocolo que muchas veces termina siendo positivo. Pero cuando no hacemos la denuncia y lo exponemos solo en la redes no obtenemos esa ayuda. A veces vemos o nos enteramos que hacen posteos, por ejemplo, diciendo que son victimas de un robo pero no realizan la denuncia para que podamos desde nuestro lugar ayudar”.

“Entendemos que muchas veces aquellas personas que son víctimas, testigos o bien toman conocimiento de algún tipo de delito, contravención o conducta antisocial, no realizan la denuncia por la sensación de obtener escasos resultados a su situación planteada, ya sea ante la Justicia o ante la Policía. Además, la impotencia, la bronca, la desesperación, la angustia y sobre todo la inmediatez por su solución, generan la necesidad de que estas personas pidan justicia por medio de la exposición en las redes sociales. Sin embargo, se recomienda siempre realizar la denuncia y judicializar los hechos” agregó Lucero.

Seguidamente, el jefe de la Policía sancarlina explicó porqué es importante que se realice una denuncia formal, ya sea en alguna Oficina Fiscal o en la Policía: “En la Oficina Fiscal promoverán la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de las víctimas, y en la Policía, promoverán la actuación de la Policía en función judicial aplicando protocolos investigativos, que serán dirigidos por la Oficina Fiscal. Es decir, radicar la denuncia en la Oficina Fiscal o en la Policía, también permitirá a la Policía en función operativa fortalecer o focalizar las estrategias vinculadas a la prevención del delito a partir de la información que proporcionan las mismas víctimas”.

Por otro lado, es importante no olvidar que “si observan extraños o desconocidos por sus calles de a pie, o en vehículos, o encuentran vehículos estacionados con personas en su interior que no son de la zona, (hombres o mujeres) pueden estar por cometer algún tipo de delito, por lo tanto si ustedes perciben algo raro llamen de inmediato a la Policía, al 911, y aporten todo lo que hayan podido memorizar. Para esto, es muy valioso la participación de los vecinos cada vez que observan movimientos de personas o vehículos desconocidos o extraños” detalló Gustavo Lucero.

Para cerrar la nota, el comisario pidió a la comunidad hacer uso de estos servicios como ciudadanos de esta sociedad y destacó que él no está “en contra que quien quiera contar en las redes sociales lo que le ha sucedido, pero les aconsejamos que previo realicen la denuncia para obtener ayuda de la Justicia. Debemos entender que cuando somos víctimas de algún delito debemos judicializar, ese es el proceder correcto. Tenemos derechos y garantías que nos protegen”.

TELEFONOS DE INTERÉS:

Centro Estratégico de Operaciones 911

Comisaría 18 San Carlos- Oficina Fiscal N° 18, teléfono 451416

Comisaría 41 La Consulta- Oficina Fiscal N° 41, teléfono 470300

Unidad Especial de Patrullaje San Carlos, teléfono 451171