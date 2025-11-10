Facebook X-twitter Youtube Instagram

Luciano Fontana sufrió una lesión y podría estar varios meses fuera de las canchas

Será sometido a estudios para confirmar grado de la lesión.

Luciano Fontana, jugador del Sport Club San Carlos, sufrió una dura lesión que lo sacó del campo de juego, durante el partido que su equipo disputaba contra Volantes Unidos, por la tercera fecha del torneo regional.

La falta que recibió fue cuando ya se estaban disputando los últimos 5 minutos del encuentro donde San Carlos ganaba por 2 a 1. Como consecuencia de la entrada Fontana tuvo que ser retirado del campo de juego para realizarse estudios para determinar el grado de la lesión.

Por el momento y en base a las declaraciones del entrenador del equipo, Fabricio Martelossi, el jugador presenta una lesión en la tibia de la pierna derecha y en las próximas horas se realizarán los estudios correspondientes para determinar la lesión y si deberá ser operado.

Luego del partido, la propia madre del jugador realizó un fuerte descargo en las redes sociales:

“Falta muy fuerte con mala intención. No puede quedar impune, amerita una denuncia penal, no lo pudo parar, lo quebró, así de sencillo y grave. No puede quedar  solo en la expulsión. Lo vimos quienes estábamos cerca de la jugada”.

“Mi hijo se va a recuperar porque es fuerte, pero él mientras tanto se pierde el resto de los campeonato, el partido en la “bombonera” y también afecta a su trabajo y vida personal. Esto no fue una jugada accidental, que se entienda”, fueron las palabras que escribió la madre del jugador.

