Luego de apoyar la reforma, el PJ pide que se derogue la modificación de la 7.722

Anabel Sagasti y otros referentes del peronismo mendocino emitieron un comunicado.

Tras el anuncio de Rodolfo Suarez de suspender la reglamentación de la nueva ley minera, el PJ busca dar marcha atrás con la reforma de la 7.722 y le pide al gobernador “empezar el diálogo desde foja cero”.

El comunicado firmado Anabel Fernández Sagasti, Alejandro Bermejo, los Félix y el resto de los intendentes, Roberto Righi, Martín Aveiro, Matías Stevanato, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta, sumado al presidente del partido, Guillermo Carmona y los jefes de bloque manifiesta: “Siempre aclaramos que se hacía frente a un proyecto de ley malo, en condiciones y tiempos que no dependían de nosotros, y sin contar con los votos para impedir las modificaciones a la Ley 7722 enviadas por Rodolfo Suarez”.

“Tal como pusimos por condición, sin licencia social no se puede avanzar en cambios sustanciales para la sociedad” consigna el texto.

La decisiones de Suarez como del PJ se dan luego de que el Gobierno Nacional se despegara de la aprobación de la ley 9.209.

“La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente” dijo el pasado martes el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

Por su parte, Anabel Sagasti se reunió días atrás con el presidente Alberto Fernández para hablar sobre la reforma de la 7.722.

“Sé que es un conflicto de la provincia pero me preocupa la tensión social”, declaró el jefe de Estado a la prensa tras el encuentro.

Comunicado completo

Cualquier otra instancia que no sea vinculante, puede ser interpretada como una maniobra dilatoria.

Desde un primer momento dijimos que íbamos a discutir la matriz productiva de Mendoza de forma responsable.

Siempre aclaramos que se hacía frente a un proyecto de ley malo, en condiciones y tiempos que no dependían de nosotros, y sin contar con los votos para impedir las modificaciones a la Ley 7722 enviadas por Rodolfo Suarez.

Frente al escenario actual parece correcto el llamado al diálogo del gobernador, porque, tal como pusimos por condición, sin licencia social no se puede avanzar en cambios sustanciales para la sociedad.

En su momento, aclaramos también, junto a nuestros legisladores provinciales, que el único lugar que contaba con dicha licencia era el departamento de Malargüe.

Por todo lo expuesto reiteramos nuestro pedido de que se derogue la norma mencionada para comenzar la búsqueda del consenso.

Anabel Fernández Sagasti, Alejandro Bermejo, Omar Félix Marisa Uceda.

Emir Félix (San Rafael) Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán), Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz).

Lucas Ilardo, Germán Gómez, Adolfo Bermejo.

Guillermo Carmona.