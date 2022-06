Luego de pasar por la Feria Nacional del Libro, Claudio Castillo presentará su obra en Tunuyán

El tunuyanino estará en el bar El Reparito.

Claudio Castillo presentará su libro “La Huelga del Conejo” en Tunuyán. El escritor tunuyanino viene de estar en la Feria Nacional del Libro que se celebró en mayo pasado.

La obra además fue una de los siete cuentos ganadores del Certamen Vendimia de Literatura .

Claudio es músico, compositor y cantautor; ha trabajado haciendo música, no solo componiendo canciones que ha interpretado en distintos escenarios, sino que también ha viajado cantando. Además de eso ha compuesto música para cine, teatro, y ha hecho música incidental para documentales. En paralelo con eso se ha ido desarrollado como escritor durante toda su vida.

La Huelga del Conejo

En una entrevista previa a su presentación en la Feria Nacional del Libro, el autor contó que su obra “trata sobre un tema en particular de fondo, obviamente que lo podemos referenciar en un dicho que comúnmente usamos, que es -sacar un conejo de la galera-. Cada vez que nos vemos obligados a improvisar según la situación de la vida, solemos usar esta frase, pero qué pasa cuando la magia nos abandona, cuando la magia se retira del mundo y uno no tiene esa chance, no puede sacar ningún conejo de la galera, no tiene esa capacidad de improvisar sobre la marcha y tiene que vérselas con las dificultades sin ese apoyo, sin ese último recurso mágico y tiene que enfrenar las cosas como puede”.

La presentación será este domingo 12 de junio a las 18 horas en el bar Reparito, ubicado en calle San Martín 943 de Tunuyán.