Luis López en la inauguración de las nuevas salas de los CDIyF: “Estamos ayudando a futuras generaciones”

El concejal celebró la apertura de este nuevo edificio que contendrá a unos 100 chicos.

Este viernes se inauguraron en Tunuyán dos nuevas salas infantiles de los Centros de Primera Infancia y Familia (CDIyF) 17 y 36.

Del acto participaron el subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno de Mendoza, Alejandro Verón, junto a la Directora de Protección y Restitución de Derechos de Niños y Niñas, Daniela Torres, el intendente de Tunuyán Martín Aveiro, y funcionarios locales.

El concejal y presidente de la UCR de Tunuyán, Luis López, celebró la apertura de los nuevos edificios que asistirán a unos 100 niños.

“Muy contento porque este es un centro de protección sobre todo para la primera infancia. En la primera etapa de la vida es fundamental proteger a los niños, y no solo en el tema nutricional que es tan importante, sabemos que los problemas de alimentación en los chicos hacen que se generen problemas en el sistema neurológico, pero no solamente se trata de eso, sino que también se les da educación y contención desde todo punto de vista. Así que estas son las acciones que a uno le llenan el corazón porque sabemos que estamos ayudando a futuras generaciones”, mencionó el ex director del Hospital Scaravelli.

Los CDIyF son Centros de Primera Infancia y Familia a los que asisten niños y niñas de 0 a 12 años. Su función principal es la contención afectiva y, en el caso de los niños mayores de 6 años, también se les brinda apoyo escolar. Existen 39 centros en toda la provincia, y el Valle de Uco cuenta con diez CDIyF, que contienen a más de 450 niños y niñas.

“Cuando los dos integrantes de la familia tienen que salir a trabajar, porque sabemos que hoy la situación está difícil, y tienen que dejar a los chicos, saben que en este lugar van a estar protegidos, cuidados, donde lo van a educar, alimentar, por eso es tan importante este centro. Además es muy linda la infraestructura del lugar, es un edificio nuevo el que se está inaugurando”, destacó López.

“Es para sacarse el sombrero con las autoridades”, agregó el médico y agradeció “al gobernador Rodolfo Suarez que está en continuidad con las políticas de cuidado de la niñez, a Alejandro Verón que vino hoy día y estuvimos inaugurando un centro de lectura en otro CDIYF, así que el apoyo que se está recibiendo es muy grande”.