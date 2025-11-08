Lunar Graphic Design: un espacio para que marcas, emprendimientos y personas plasmen sus ideas en un diseño único

Desde la creación de un sticker hasta kits de egresados, identidad visual de una marca y mucho más. Conocé a Lunar a profundidad.

En un contexto donde los emprendimientos y nuevas marcas florecen constantemente, Lunar Graphic Design se posiciona como un espacio ideal para transformar ideas en piezas visuales únicas. Más que un servicio de diseño, Lunar ofrece un acompañamiento personalizado que permite a cada cliente ver su visión hecha realidad, ya sea en productos impresos para cumpleaños, cartelería, decoración, identidad visual o artículos personalizados.

Celeste Mujica, oriunda del departamento de Tunuyán, fundó el emprendimiento el 5 de junio de 2022 bajo el nombre “Diseños Luna”. Con el tiempo, y en respuesta a una demanda creciente y diversa, decidió renovar su estética y rebautizarlo como “Lunar”. “Lo creé para que el cliente pudiera tener precios accesibles, acompañados de productos y servicios de buena calidad, y también brindarle una hermosa experiencia”, expresó Mujica.

El objetivo de Lunar es ayudar a personas, empresas y marcas a destacarse mediante un diseño innovador y funcional. Cada proyecto es una oportunidad para contar una historia visual, conectar emocionalmente con el público y potenciar la identidad de quien lo encarga.

Miles de reseñas positivas de clientes satisfechos con su servicio.

“El nombre Lunar representa la inspiración, los ciclos y la magia de crear. Así como la luna cambia de fases pero siempre está presente, Lunar acompaña cada proyecto desde su idea hasta su forma final, aunque se transforme con el tiempo. Refleja ese brillo que cada persona tiene y que buscamos hacer visible a través del diseño”, explicó la emprendedora.

Entre los servicios que ofrece se encuentran: identidad visual, branding, rediseño de marca, folletos, catálogos, cartelería, posters, stickers, fotos, cuadros, sublimación, estampados, tarjetas de presentación, papelería creativa, álbumes de fotos, manejo de redes sociales, diseño de packaging, carteles, bandas y vasos de egresados, kits escolares y de cumpleaños, talonarios, bonos de contribución, precintos, entre otros. “Hay muchas cosas que no tengo subidas al emprendimiento, pero si el cliente me consulta y puedo hacerlo, estoy dispuesta a realizarlo”, afirma Celeste.

Lunar se destaca por ofrecer productos hechos a medida, con atención a cada detalle: desde la elección de colores y materiales hasta el tipo de impresión. “No solo entrego un producto, también acompaño. Ayudo a elegir, resuelvo dudas y me aseguro de que el resultado sea perfecto”, señala Mujica. Además, garantiza entregas en tiempo y forma, especialmente para eventos y fechas especiales.

El estilo gráfico de Lunar se caracteriza por ser limpio, moderno y detallista. Celeste trabaja con composiciones equilibradas, colores armónicos y tipografías claras, adaptando cada diseño al rubro, público objetivo y estilo del cliente. “Desde lo infantil y dulce hasta lo minimalista y elegante, cada pieza se crea desde cero, pensada para el propósito específico de quien la encarga”, explica.

Actualmente, el emprendimiento se encuentra trabajando con egresados que solicitan bandas y vasos para sus cenas, y se prepara para la temporada de agendas 2026, tarjetas y detalles navideños. También ofrece servicios como flyers, manejo de redes e identidad visual, con una estética cuidada y coherente.

La atención personalizada es uno de los pilares de Lunar. “El cliente tiene contacto directo conmigo, sin intermediarios. Eso genera confianza y seguridad. Trabajo con ellos, no solo para ellos”, destaca Celeste. Además, ofrece packs y kits adaptados a distintos presupuestos, sin comprometer la calidad ni el acompañamiento.

Los diseños pueden entregarse en formato digital o impreso, según el pedido. Las entregas físicas se realizan personalmente en Tunuyán centro o por correo a todo el país. El tiempo de producción varía entre 3 y 7 días, dependiendo del trabajo.

– Instagram: @lunar.design

– Facebook: Lunar Graphic

– WhatsApp: 2622 682784

– Correo electrónico: lunargdesign@gmail.com