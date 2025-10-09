Lunes 13 de octubre de 2025: comienza la última instancia del Concurso de Jerarquía Directiva

Con el fin de acompañar a los docentes, el gobierno escolar emitió la normativa y el cronograma de la última etapa de este importante movimiento del sistema educativo mendocino.

La Dirección General de Escuelas (DGE) pone a disposición, mediante el Memorándum 2025-080-43480, la convocatoria y liberación de funciones para los docentes habilitados que rendirán la tercera instancia del Concurso de Jerarquía Directiva 2025, que comenzará el lunes 13 de octubre.

Sedes de evaluación

Zona Norte, departamentos del Centro, Norte, Este y Valle de Uco:

• Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Zona Sur, departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe:

• Cruz Roja Argentina – Filial San Rafael – Tomás Godoy Cruz 270, M5600 San Rafael

• IES 9-011 Del Atuel – Juan Agustín Maza 750, M5600 San Rafael

Los docentes habilitados para rendir contarán con liberación de funciones el día del examen. Previamente deberán informar en sus escuelas la inasistencia, y los directivos y supervisores la justificarán con la sola corroboración del nombre en el listado publicado en el Portal Educativo (www.mendoza.edu.ar). Posteriormente, el concursante deberá presentar el certificado, que se entregará junto con la calificación de la tercera instancia.

Ya están disponibles los listados de aspirantes del concurso para la tercera instancia, con indicación del lugar de examen y el cronograma correspondiente a las zonas Norte y Sur de los distintos niveles y modalidades. Pueden consultarse en el siguiente enlace:

La tercera y última instancia consiste en la defensa oral del proyecto de gestión directiva, elaborada a partir de un marco teórico, los datos obtenidos durante las prácticas y las devoluciones realizadas por los jurados en la segunda etapa.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza