Lunes de carreras en el Hipódromo de Mendoza: se disputarán 11 pruebas

Será la única reunión que se disputará durante el mes de junio.

El hipódromo de Mendoza, ofrecerá una nueva reunión el próximo lunes, donde se disputarán un total de 11 pruebas entre largas y cortas. En juego estarán los premios” Clásicos Manuel Belgrano” y “76 aniversario de la inauguración del hipódromo de Mendoza”.

Cronograma de carreras

1ra carrera – 1200 metros – 10.20 horas (Perdedoras)

1-Donna Revoltosa

2-Signora Sandra

3-Emmpatía

4-Turvasa

5-Última Entrega

2da carrera – 1200 metros – 11 horas (Perdedores)

1-Viejo Verde

2-Ricardo Firts

3-Ever Cosmic

41Rutilius

5-Winn Surf

6-Storm Seductor

3ra carrera – 1300 metros – 11.30 horas Clásico: “Manuel Belgrano”

1-Easy Peasy

2-Scalpel

3-Validame

4-Puerto Miami

5-Tiziano Joy

4ta carrera – 1200 metros – 12.10 horas (Ganadoras de una)

1-Global Peggy

2-Shaked

3-Curl Star

4-Monaghan

5-Casserta

6-Ilusión Óptima

71Invitala

5ta carrera – 500 metros – 12.50 horas (Concertada)

1-Yaguflor Lethal

2-Money Trump

3-Giant Circle

4-Looks Great

5-Paspartou

6ta carrera – 1200 metros – 13.30 horas (Ganadores de una)

1-Convoy Jarana

2-Blend

3-Maltuñado

4-Maximun Game

5-General Spring

6-Claro Cielo

7-Don Sereno

7ma carrera – 300 metros – 14.20 horas (Concertada)

1-Don José

2-Yellow Gaga

3-Little Spring

4-Malvón

8va carrera – 300 metros – 15 horas

1-Wachiturrina

2-Candy Cartier P

3-Simona

4-Most Puntano

5-Pandillero Key

9na carrera – 1300 metros – 15.40 horas Especial: “Día del Padre”

1-Didáctico

2-Doña Ñeca

3-Dont Stone

4-Male King

5-Capo Man

6-Le Festival

10ma carrera – 1800 metros – 16.20 horas Especial: “76 Aniversario Hipódromo Mendoza”

1-Irlam

2-El Chespi

3-Master Mago

4-Escape Hatch

5-Olimpik Hit

6-Galán Love

7-Muy Muy Macho

11ma carrera – 500 metros – 17 horas Clásico Que Pingazo

1-Chompi

2-Evo Tormentoso

3-El Lejano