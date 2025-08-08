Maciel Bueno, uno de los deportistas más destacados que tiene Tunuyán, recibió un importante apoyo

El jugador oriundo de Tunuyán, actualmente forma parte de la Selección Nacional y se prepara para competencias nacionales e internacionales.

Maciel Tomás Bueno, es uno de los deportistas más destacados que tiene el departamento de Tunuyán. En la actualidad, forma parte de la Selección Argentina de Beach Vóley, donde compite a nivel nacional e internacional.

Formando dupla con Bautista Amieva, Maciel Bueno a lo largo de su carrera deportiva ha cosechado 10 títulos nacionales y 5 podios internacionales, algo que lo posiciona como uno de los mejores jugadores de la actualidad en la especialidad del deporte que se juega sobre arena costera.

Por su trayectoria, desde la Subsecretaria de Deportes de la provincia, se le brindó un importante apoyo al jugador para que pueda seguir con sus entrenamientos y viajar a las diferentes competencias nacionales e internacionales que tiene por delante.

“Su entrega, dedicación y pasión por este deporte, han hecho que Maciel hoy esté pasando por un gran presente y eso es un orgullo para la provincia. Desde la Subsecretaría de Deportes queremos hacerle saber que cuenta con todo el respaldo para que pueda seguir adelante con su carrera profesional”.

El oriundo de Tunuyán, se entrena bajo las órdenes del entrenador nacional Dan Andraos, profesor de Tunuyán, que también entrena a Bautista Amieva y Maia Najul, otras figuras que tiene el departamento y que se destacan en el plano nacional e internacional.