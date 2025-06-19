Mañana a 205° años del Paso a la Inmortalidad del Grl. Belgrano Tupungato celebrará el Día de la Bandera

El prócer argentino en su vida terrenal gestionó diversas políticas innovadoras promoviendo la educación y las capacitaciones en oficio y dejó como emblema el símbolo de la Patria, por eso el departamento lo homenajea con un acto federal.

Este viernes 20 de junio en el playón deportivo del distrito del Cordón la Municipalidad conmemora al creador de la Bandera con un Acto Protocolar a las 11 horas , que tendrá la presencia de la admirada Banda Militar Talcahuano del RIM 11 Grl. Las Heras donde además, estudiantes de 4° grado de las escuelas del distrito y aledañas a la localidad realizarán la solemne ceremonia de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional.

Luego por la tarde desde las 15 horas, habrá Peña Folklórica con espectáculos de música y danza a cargo de José Luis Fernández, Ballet de Danzas Folklóricas Pewmafé, Los Cuatreros y Paykuna. Acompañarán el encuentro emprendedores, artesanos, patios de comida y la pulpería de la Dirección de Turismo.

Este será el segundo evento patrio federalizado por la gestión del Intendente Gustavo Aguilera cuya intención es llegar a cada rincón del departamento no solo con servicios, asistencia, deportes y formaciones, sino con cada actividad social que sea beneficiosa para la economía de todas las comunidades donde también puedan disfrutar de presentaciones artísticas y culturales.