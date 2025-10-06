Mañana complicada en Valle de Uco por el humo que cubre toda la región: en varias zonas hubo heladas

En algunas zonas la temperatura alcanzó los 3 grados bajo cero.

Durante la madrugada de este lunes, se registraron heladas en varios sectores del Valle de Uco y producto de dicha situación climatológica, productores del Valle de Uco realizaron defensas activas de su producción.

Debido a la quema que realizaron en casi la totalidad del Valle de Uco, se formó una fuerte columna de humo, que provocó complicaciones en el tránsito vehicular debido a la poca visibilidad.

La temperatura que se alcanzó durante esta madrugada fue de 3 grados bajo cero en las zonas más cercanas a la cordillera como el distrito de Los Arboles, El Algarrobo y Vista Flores. En el paraje El Cepillo, San Carlos, la mínima registrada fue de 3 grados bajo cero y en el distrito de La Consulta, la temperatura alcanzó los 2 grados bajo cero.

Para mañana martes, desde Contingencias Climáticas informaron que habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. No se esperan heladas.

Foto EL CUCO DIGITAL

