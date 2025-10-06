Mañana complicada en Valle de Uco por el humo que cubre toda la región: en varias zonas hubo heladas

En algunas zonas la temperatura alcanzó los 3 grados bajo cero.
Durante la madrugada de este lunes, se registraron heladas en varios sectores del Valle de Uco y producto de dicha situación climatológica, productores del Valle de Uco realizaron defensas activas de su producción.
Debido a la quema que realizaron en casi la totalidad del Valle de Uco, se formó una fuerte columna de humo, que provocó complicaciones en el tránsito vehicular debido a la poca visibilidad.
La temperatura que se alcanzó durante esta madrugada fue de 3 grados bajo cero en las zonas más cercanas a la cordillera como el distrito de Los Arboles, El Algarrobo y Vista Flores. En el paraje El Cepillo, San Carlos, la mínima registrada fue de 3 grados bajo cero y en el distrito de La Consulta, la temperatura alcanzó los 2 grados bajo cero.
Para mañana martes, desde Contingencias Climáticas informaron que habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. No se esperan heladas.