Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 11, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 11, 2025

Mañana domingo, llega una nueva edición del Paseo Artesanal a Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Este domingo 10 de agosto, desde las 11 de la mañana hasta las 18, vuelve el Paseo Artesanal Tupungato, una propuesta que ya se ha instalado como un espacio de encuentro, creatividad y oportunidades para emprendedores y artesanos locales.

La jornada se presenta como una excelente opción para encontrar ese regalito especial para el Día de las Infancias, recorriendo los stands con productos únicos, hechos a mano y con mucho corazón. Además, habrá música, color y el calor humano que siempre caracteriza a quienes participan.

El Municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Económico brinda acompañamiento constante para llevar a cabo el Paseo: es una forma de poner al servicio de la comunidad herramientas que ya están disponibles, con el objetivo de fortalecer la economía local, promover el trabajo independiente y generar vínculos directos entre productores y vecinos.

Este domingo, el Paseo Artesanal no solo será una opción linda para regalar, sino también una forma concreta de apoyar a quienes día a día apuestan por lo que hacen.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Varias personas fueron detenidas en Tunuyán, luego de un fuerte operativo en el interior del asentamiento Rodrigo

Volcó un auto en La Consulta y su conductor resultó gravemente herido 

Una docente de Tupungato es sospechosa de subir a internet material de abuso sexual infantil: la alerta la dio Google

Violento robo en Tunuyán: los delincuentes tenían chalecos antibalas y armas de fuego

Detectan carne de animales de dudosa procedencia en carnicerías del Valle de Uco: la Policía Rural intensifica los controles

CATA incorporó modernos colectivos para Valle de Uco: están equipados con la última tecnología

Un camión volcó esta madrugada en La Consulta

El niño que fue mal inyectado en Tupungato quedó con secuelas, y la enfermera podría tener una imputación más grave

Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO