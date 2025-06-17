Mañana estará en San Carlos la Campaña de Vacunación y Castración de mascotas

Será a las 8:30 horas.

El Municipio de San Carlos informó que mañana miércoles 18 de junio estará el operativo de Castración y Vacunación de mascotas en el departamento, precisamente en el Callejón Público Lote 11, Calle El Retiro en Barrio Salmaso.

Requisitos

Las que deseen castrar a sus perros deben llevar una manta, un ayuno de 8 horas (no deben ingerir agua ni comida), deben portar correa y bozal. Las hembras no deben estar en celo ni padecer obesidad.

Cabe destacar, que no se castraran caniches, ni sus cruzas y tampoco razas gigantes.

En tanto, los gatitos que sean llevados para castrar deben estar en una caja o canasto cerrado con una manta.

Más información en el siguiente flyer: