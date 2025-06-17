Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 22, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 22, 2025

logo el cuco digital

Mañana estará en San Carlos la Campaña de Vacunación y Castración de mascotas

IMAGEN ILUSTRATIVA
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Será a las 8:30 horas.

El Municipio de San Carlos informó que mañana miércoles 18 de junio estará el operativo de Castración y Vacunación de mascotas en el departamento, precisamente en el Callejón Público Lote 11, Calle El Retiro en Barrio Salmaso.

Requisitos

Las que deseen castrar a sus perros deben llevar una manta, un ayuno de 8 horas (no deben ingerir agua ni comida), deben portar correa y bozal. Las hembras no deben estar en celo ni padecer obesidad.

Cabe destacar, que no se castraran caniches, ni sus cruzas y tampoco razas gigantes.

En tanto, los gatitos que sean llevados para castrar deben estar en una caja o canasto cerrado con una manta.

Más información en el siguiente flyer:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO