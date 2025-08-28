Mañana inicia en Tupungato la Campaña de Vacunación Antirrábica 2025: cronograma

Pueden ser vacunados perros y gatos en buen estado de salud, machos y hembras, en este último caso no se recomienda aplicarles la vacuna si están en gestación. A partir de los 3 meses la vacuna es obligatoria y debe aplicarse una vez por año de por vida.
Cronograma
Días: Viernes
Hora: 8 a 12 horas
Distrito Ciudad
29/8
Explanada Municipal (Av. Belgrano 348)
5/9
Plaza B° Martín Fierro (Av. Belgrano)
12/9
Plaza B° Presidencia III (calle San Francisco de Asís y San Nicolás)
Distrito Villa Bastías
19/9
Plaza B° Jardín del Sauce (calle Torrontés, Semillón y Batalla de Chacabuco)
Distrito El Peral
26/9
Regimiento de Infantería de Montaña N° 11 “Grl. Las Heras”(calle Los Cuarteles)
Fuente: Prensa Tupungato