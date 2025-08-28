Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

agosto 28, 2025

Mañana inicia en Tupungato la Campaña de Vacunación Antirrábica 2025: cronograma

Pueden ser vacunados perros y gatos en buen estado de salud, machos y hembras, en este último caso no se recomienda aplicarles la vacuna si están en gestación. A partir de los 3 meses la vacuna es obligatoria y debe aplicarse una vez por año de por vida.

Cronograma

Días:  Viernes 

Hora: 8 a 12 horas

Distrito Ciudad

29/8

Explanada Municipal  (Av. Belgrano 348)

5/9

Plaza B° Martín Fierro (Av. Belgrano)

12/9 

Plaza B° Presidencia III (calle San Francisco de Asís y San Nicolás)

Distrito Villa Bastías

19/9

Plaza B° Jardín del Sauce (calle Torrontés, Semillón y Batalla de Chacabuco)

Distrito El Peral

 26/9 

Regimiento de Infantería de Montaña N° 11 “Grl. Las Heras”(calle Los Cuarteles)

Fuente: Prensa Tupungato 

