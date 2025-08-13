Mañana llega a Pareditas la Campaña de Vacunación y Castración de mascotas

Será este jueves 14 de agosto.
Según informó la Municipalidad de San Carlos, mañana jueves estará el operativo de Vacunación y Castración de Mascotas en Pareditas precisamente en el barrio Complejo, Las Paredes M- E casa 10.
Las personas que deseen llevar a sus mascotas para castrar específicamente a caninos deberán hacerlo con una manta, ayuno de 8 horas ( sin agua ni alimentos) correa, bozal y un paño de zalea. En tanto, para los felinos deben ser trasladados en un canasto, caja o canil también con un paño de zalea y ayuno.
Cabe destacar, que no castrarán caniches , razas pequeñas, cruzas ni tampoco razas gigantes. Las perritas no deben estar en celo, ni embarazadas, ni en celo.