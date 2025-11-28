Facebook X-twitter Youtube Instagram

Mañana llega el Festival de Rock a Tunuyán: line up y puntos de acceso confirmados

La modalidad de ingreso: la entrada será gratuita, y se invita a quienes asistan a colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones locales.

La Municipalidad de Tunuyán avanza en la organización del Festival de Rock, que se realizará el próximo 29 de noviembre en el patio de la Casa del Maestro. Con el objetivo de ordenar la logística y garantizar una buena experiencia para el público, el municipio confirmó medidas específicas para el acceso y la movilidad durante la jornada.

Entre las novedades, se habilitará un espacio de estacionamiento para los asistentes en el Paseo Comercial “La Bodega”, ubicado de manera contigua al predio del evento. Esta articulación permitirá facilitar la llegada del público y evitar congestiones en la zona céntrica.

Además, se dio a conocer el line up de esta edición, que estará integrado por Robledo & Puch, Malva y los Zombis, Koil, Galo Gallardo, Marcelo Zoloa, Los Jimbo, Error 404, Mercaly, Nota, Cosaco y Bomba de Chalú. Desde el área de Cultura municipal señalaron que esta propuesta busca fortalecer el espacio para músicos del departamento y consolidar una agenda artística que continúe ampliándose.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán

