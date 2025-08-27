Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
Mañana llegará a San Carlos el operativo de la campaña de vacunación y castración de mascotas

FOTO EL CUCO DIGITAL
A las 9:00 horas.

El Municipio de San Carlos informó que mañana jueves a las 09:00 horas estará el operativo en el barrio El Capacho, casa 15 Carril Nacional.

Requisitos

Las personas que deseen castrar a sus perros deben llevar una manta, un ayuno de 8 horas (no deben ingerir agua ni comida), deben portar correa y bozal. Las hembras no deben estar en celo ni padecer obesidad.Cabe destacar, que no se castrarán caniches, ni sus cruzas y tampoco razas gigantes.

En tanto, los gatitos que sean trasladados para castrar también deben ayunar 8 horas y deben estar en una caja o canasto cerrado con una manta.

