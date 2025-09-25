Mañana llegará al distrito El Peral la “Campaña de Vacunación Antirrábica”

De 08:00 a 12:00 horas.

La Municipalidad de Tupungato informó que mañana llega al distrito El Peral el operativo de la Campaña de Vacunación Antirrábica.

Pueden ser vacunados perros y gatos en buen estado de salud, machos y hembras, en este último caso no se recomienda aplicarles la vacuna si están en gestación. A partir de los 3 meses la vacuna es obligatoria y debe aplicarse una vez por año de por vida.

Cronograma

Día: Viernes 26/9

Hora: 8 a 12 horas

Distrito El Peral en la Plaza RIM 11 Grl. Las Heras