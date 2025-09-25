Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 25, 2025

logo el cuco digital

Mañana llegará al distrito El Peral la “Campaña de Vacunación Antirrábica”

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

De 08:00 a 12:00 horas.

La Municipalidad de Tupungato informó que mañana llega al distrito El Peral el operativo de la Campaña de Vacunación Antirrábica.

Pueden ser vacunados perros y gatos en buen estado de salud, machos y hembras, en este último caso no se recomienda aplicarles la vacuna si están en gestación. A partir de los 3 meses la vacuna es obligatoria y debe aplicarse una vez por año de por vida.

Cronograma

Día: Viernes 26/9 

Hora: 8 a 12 horas

Distrito El Peral en la Plaza RIM 11 Grl. Las Heras

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

Buscan a una joven brasileña que desapareció en Pareditas: la Fiscalía pide colaboración

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Caso Gauna: prisión preventiva para los cinco detenidos y la justicia continúa la investigación

Efemérides: se celebra el Día del Jubilado en la Argentina

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO