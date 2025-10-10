Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 10, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 10, 2025

logo el cuco digital

Mañana llegará el operativo de la Garrafa en tu Barrio a Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Visitará Colonia Las Rosas y Ciudad.

Mañana sábado 11 de octubre el operativo de la Garrafa en tu Barrio estará en el departamento de Tunuyán. El valor es de 9,000 pesos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

Detuvieron al “Mexicano” en Tupungato y le encontraron varias cosas robadas

Ciclista atropellado en ruta de Campo Los Andes: el conductor dijo que fue encandilado por otro vehículo

¿Fue un meteorito? Una luz iluminó la noche del sábado en el Valle de Uco

La policía detuvo a 7 conductores alcoholizados, se realizaron actas viales y secuestro de rodados

Orgullo sancarlino: Valentina jugará para el Seleccionado Nacional y busca apoyo para cumplir su sueño

La UEP de Tupungato realizó nuevamente controles en barrios conflictivos del  departamento

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO