Mañana se celebrará en Tupungato la Fiesta Provincial del Adulto Mayor “Memoria de mis 90 años”

La celebración tendrá lugar en el Teatro Griego del Camping Municipal.

Mañana, domingo 8 de febrero, Tupungato será sede de la Fiesta Provincial del Adulto Mayor “Memoria de mis 90 años”, un encuentro que busca poner en valor la trayectoria y vitalidad de las personas mayores.

La celebración tendrá lugar en el Teatro Griego del Camping Municipal, desde las 19.30 horas. Durante la jornada, los mayores de 60 años cuyos DNI coincidan con las terminaciones sorteadas podrán votar a su candidata departamental favorita y elegir a la Reina Provincial de los Adultos Mayores 2026. Además, el público podrá disfrutar de un show artístico, un patio de comidas y un espacio de artesanos.

Actividades durante el día

– Desde las 11 horas, las delegaciones de los 18 departamentos de Mendoza ingresarán de manera gratuita al espacio verde del Camping Municipal.

– El predio ofrecerá tranquilidad, frescura y comodidad, además de actividades recreativas para compartir entre grupos.

– Habrá canchas de tejo disponibles y el Gobierno de Mendoza organizará sorteos para acompañar el encuentro.

Cronograma de la Fiesta

– 19.30 : Inicio oficial y sorteo de cifras habilitadas para la votación.

– 21.00 : Espectáculo artístico.

– 22.00 : Coronación de la nueva Reina Provincial de los Adultos Mayores.

Todas las candidatas departamentales de la provincia estarán presentes en Tupungato para compartir una noche de alegría y festejos. El departamento anfitrión estará representado por Gloria Britos, elegida el pasado 20 de diciembre, quien buscará la corona provincial e invita a sus vecinos y vecinas a acompañarla.

Sistema de votación

La elección se realizará mediante el sistema de bolillero, que definirá las terminaciones de DNI habilitadas para votar. Podrán participar personas mayores de 60 años y autoridades gubernamentales de la provincia y municipios. La votación estará habilitada por una hora, sin mínimos ni máximos de sufragios.

El escrutinio estará a cargo del Área Adultos Mayores del Gobierno de Mendoza, con la supervisión de una notaria provincial como veedora, garantizando la transparencia del proceso.