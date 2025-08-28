Facebook X-twitter Youtube Instagram

Mañana se presentará en Mendoza el libro “Sitios históricos sanmartinianos: tras los pasos del Libertador”

La presentación se da en el marco del agosto sanmartiniano una agenda de actividades organizada desde el Gobierno Provincial.

Mendoza se prepara para un acontecimiento cultural y académico de relevancia: la presentación oficial del libro Sitios históricos sanmartinianos: tras los pasos del Libertador, una obra que invita a redescubrir los lugares vinculados a la vida y la gesta libertadora del general José de San Martín en el territorio argentino.

El encuentro será el viernes desde las 19 en la Biblioteca Pública General San Martín (Remedios de Escalada de San Martín 1843, Ciudad de Mendoza), edificio ubicado en los terrenos que el propio Libertador había adquirido con la idea de establecer allí su hogar de retiro.

El libro ─de los autores Fabiana Mastrangelo, Liliana Girini y Juan Marcelo Calabria─ ofrece una mirada renovada sobre los itinerarios sanmartinianos, combinando investigación histórica, patrimonio cultural y georreferenciamiento de sitios en 11 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La obra surgió del trabajo realizado en el marco del programa “Caminos de la libertad: Pasaporte Nacional Sanmartiniano” y cuenta con el aval académico de la Universidad de Mendoza, además de apoyos institucionales de la UNCuyo, la Junta de Estudios Históricos Filial Godoy Cruz y otras entidades.

Con prólogos de Raúl Romero Day, presidente de la Junta de Estudios Históricos, y la arquitecta Eliana Bórmida, el libro combina rigurosidad académica con espíritu divulgativo. A través de mapas, ilustraciones y un itinerario que abarca desde Yapeyú (Corrientes) hasta los últimos años en Europa, busca transmitir no sólo la historia del máximo prócer argentino, sino también los valores de libertad y unidad que encarnó.

La presentación se enmarca en el Agosto Sanmartiniano, una agenda de actividades impulsada por el Ministerio de Cultura y Educación de Mendoza para rendirle homenaje al Libertador.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

