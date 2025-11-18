Mañana se realizará la Jornada sobre Derecho Penal: organiza el Colegio de Abogados de Valle de Uco

La actividad se llevará adelante mañana miércoles en el Centro de Congresos y Exposiciones de Tunuyán.

Mañana miércoles 19 de noviembre de 2025, el Colegio de Abogados IV Circunscripción Judicial Valle de Uco, a través de su Comisión de Derecho Penal, organiza una Jornada de Derecho Penal en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso, ubicado en Tunuyán, Mendoza. El evento cuenta con el auspicio de la Universidad Champagnat y se desarrollará de 15:30 a 18:30 horas.

Durante la jornada se abordarán temas de gran relevancia para el ámbito jurídico provincial, como la creación del Tribunal Penal Colegiado de la IV Circunscripción Judicial, valoraciones críticas sobre la reciente reforma del Código Procesal Penal de Mendoza, y las modificaciones en la Justicia Correccional Penal. Estas temáticas serán presentadas y analizadas por reconocidos especialistas del ámbito judicial.

Entre los disertantes se encuentran la Dra. Belén Salido, jueza del Tribunal Penal Colegiado; el Dr. Marco Martinelli, también juez penal colegiado; y el Dr. Lucio Chaves, presidente de la Comisión de Derecho Penal de la IV Circunscripción Judicial.

La inscripción está abierta a través del formulario en línea disponible en este enlace, y también se puede realizar mediante correo electrónico a colegioabogadostunuyan@gmail.com o por WhatsApp al 2622-345845. El costo general de participación es de $5.000, mientras que para abogados junior y estudiantes se ofrece una tarifa reducida de $3.000. El alias para pagos es beben.espejo.seca.mp.