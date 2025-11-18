Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 20, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 20, 2025

logo el cuco digital

Mañana se realizará la Jornada sobre Derecho Penal: organiza el Colegio de Abogados de Valle de Uco

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La actividad se llevará adelante mañana miércoles en el Centro de Congresos y Exposiciones de Tunuyán.

Mañana miércoles 19 de noviembre de 2025, el Colegio de Abogados IV Circunscripción Judicial Valle de Uco, a través de su Comisión de Derecho Penal, organiza una Jornada de Derecho Penal en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso, ubicado en Tunuyán, Mendoza. El evento cuenta con el auspicio de la Universidad Champagnat y se desarrollará de 15:30 a 18:30 horas.

Durante la jornada se abordarán temas de gran relevancia para el ámbito jurídico provincial, como la creación del Tribunal Penal Colegiado de la IV Circunscripción Judicial, valoraciones críticas sobre la reciente reforma del Código Procesal Penal de Mendoza, y las modificaciones en la Justicia Correccional Penal. Estas temáticas serán presentadas y analizadas por reconocidos especialistas del ámbito judicial.

Entre los disertantes se encuentran la Dra. Belén Salido, jueza del Tribunal Penal Colegiado; el Dr. Marco Martinelli, también juez penal colegiado; y el Dr. Lucio Chaves, presidente de la Comisión de Derecho Penal de la IV Circunscripción Judicial.

La inscripción está abierta a través del formulario en línea disponible en este enlace, y también se puede realizar mediante correo electrónico a colegioabogadostunuyan@gmail.com o por WhatsApp al 2622-345845. El costo general de participación es de $5.000, mientras que para abogados junior y estudiantes se ofrece una tarifa reducida de $3.000. El alias para pagos es beben.espejo.seca.mp.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Suspenden las clases por la muerte de un alumno en una escuela secundaria de La Consulta

Tragedia en Tupungato: dos jóvenes murieron esta madrugada en un accidente de tránsito

Lo golpearon salvajemente y está en estado crítico: ocurrió a la salida de un boliche en Tunuyán

Tomás y Estefanía recibirán  sepultura esta tarde y los familiares piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio 

Dos detenidos, imputados por homicidio simple, por la feroz golpiza que dejó a un hombre en terapia intensiva

Detuvieron a “El monstruo” en Tupungato: había asaltado a un hombre

Personal de Comisaría 15 le salvó la vida a una mujer que intentaba quitarse la vida en Tunuyán

VIRGINIA MILAGROS GOMEZ CORONEL es la nueva REINA DE LA VENDIMIA DE SAN CARLOS

Esta es la identidad de los jóvenes que sufrieron un accidente fatal en Tupungato

Una joven madre de Tunuyán que tuvo complicaciones en el parto se recupera favorablemente y piden dadores de sangre para reponer

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO